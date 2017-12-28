蔡英文：促轉條例沒有排除原住民

2017-12-28 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統今天下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第4次委員會議，她表示，日前通過的「促進轉型正義條例」沒有排除原住民，威權統治時期曾經遭受人權侵害的族人，都可以在促轉會成立後，依法聲請調查。此外，原住民族在不同政權統治下，還承受過不同性質的痛苦及差別待遇，這些都是原轉會致力解決的課題。

蔡總統致詞時指出，今天是原轉會第四次委員會議，也是原轉會運作正式滿一年的日子，過去這一年來，透過所有委員參與，驗證了政府和原住民族各族代表一起坐下來面對歷史、尋求共識的機制，基本上是可以運作的。她強調，轉型正義非得坐下來談不可，只有單方面意見的轉型正義，很難走向真正的和解，「我們的原轉會，就是一個坐下來進行對話跟協商的機制。」

蔡總統表示，文化部和教育部陸續加入原轉會的幕僚工作，讓原民會的同仁不再需要單打獨鬥。過去和族人間存在著衝突或不愉快經驗的機關，例如林務局，也終於開始能和原住民族好好對話，建立新的夥伴關係。面對歷史遺留的傷痕或錯誤，並不是一件容易的事，也不見得總是有立竿見影的效果。不過，「我相信我們走在正確的道路上，原轉會的每一次討論，都朝著台灣社會的真相跟和解，跨出關鍵的步伐。」

蔡總統說，從原轉會成立以來，一直有國人不相信，已經民營化的台糖公司會願意配合清查土地資料、或是和原住民族正面對話，但今天原轉會請到了台糖董事長。原住民族的土地議題中，有三塊關鍵的拼圖，在追溯歷史真相時不可缺少，那就是林務局、台糖公司及退輔會的土地取得過程。今天繼林務局之後，拼上第二塊拼圖，往後的報告，她也還會邀請退輔會前來提出報告。

蔡總統說，這個月立法院三讀通過「促進轉型正義條例」，為威權統治時期的轉型正義工作，確立了制度上的基礎。她知道有些族人擔心，政府的轉型正義工作，會不會忽視、甚至排除了原住民？「在這裡，我必須鄭重指出，促轉條例並沒有排除原住民。」

蔡總統表示，根據促轉條例的規定，凡是在1945年到1992年這段威權統治時期，曾經遭受到人權侵害的族人，都可以在促轉會正式成立後，依法聲請調查。當然，原住民族在不同政權統治下，還承受過不同性質的痛苦及差別待遇，這些都是原轉會致力於面對、同時也希望帶動整個國家社會逐步來解決的課題。

蔡總統也表示，改變社會觀念或許需要一些時間，但她可以保證，原轉會不會迴避困難，更不會預設哪些轉型正義的議題不能夠被討論。