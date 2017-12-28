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陸批國防報告書 陸委會：應擺脫霸道心態

2017-12-28 18:37中央社 台北28日電

中國國防部發言人任國強今天批評台灣國防報告書。陸委會副主委兼發言人邱垂正下午表示，陸方應擺脫以強凌弱的霸道心態及威嚇作為，否則兩岸關係漸行漸遠，陸方要負最大責任。

日前公布的中華民國106年國防報告書詳列中共軍機繞台相關資料，還首度公布台美軍售流程示意圖。任國強28日在中國國防部例行記者會上宣稱：「台灣是中國的一部分，哪裡來的什麼國防報告書。」

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正對媒體記者相關提問表示，中國大陸應尊重台灣維持兩岸現狀主流民意，與台灣透過溝通對話化解紛歧，才能展開建設性兩岸關係；否則兩岸關係如果漸行漸遠，中國大陸要負最大責任。

行政院政務委員唐鳳日前透過視訊參與聯合國網路治理會議。中國國務院台灣事務辦公室發言人安峰山27日聲稱，此舉挑戰「一中」原則，「有如蚍蜉撼樹，絲毫動搖不了國際社會的『一個中國』格局。」

邱垂正下午表示，中華民國是主權國家，參與國際組織與活動是權利也是義務。唐鳳透過視訊參與聯合國論壇，分享台灣E化政府經驗，獲得國際社會及國內民眾肯定、支持。中國大陸在參與論壇過程中，也一定從台灣的分享中獲得寶貴收穫。

邱垂正說，對岸近期不斷強調作為現代化強國及實現中華民族偉大復興。但涉台單位人員對台嘲諷、詆毀、貶抑不當用詞，可以讓國際社會及台灣民眾看清陸方用什麼方式面對不同立場的他方，以及是否會獲得各方尊重，「我想事實會說明一切」。

中國國台辦主任張志軍昨天則聲稱，「台獨分裂勢力一年多來動作頻頻」，試圖透過公投法修正案「為法理台獨而鼓譟」，「觸碰大陸的底線」。而新黨4名黨員遭搜查是「對支持和平統一的力量打壓」，「釋放了非常糟糕的信號」。

對此，邱垂正表示，國台辦莫名對本案有諸多過度政治聯想，且毫無事實根據地作出情緒性指涉，反映國台辦對台灣民主社會運作、司法獨立、依法行政認識不清，台灣人民絕對不會接受，陸委會也再度表達強烈不滿。

邱垂正並奉勸陸方，停止干預、介入台灣內部事務，「惡言詆毀台灣民主制度，製造台灣內部分化圖謀不得人心，也不會得逞」。呼籲陸方應深刻反求諸己，做到公平正義。

陸委會副主委兼發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照
陸委會副主委兼發言人邱垂正。圖／聯合報系資料照
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