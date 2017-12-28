影╱今年第一大新聞：世大運閉幕我獲26金

2017-12-28 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



2017年第一大新聞今天出爐，今年由「世大運閉幕，我獲26金史上最多」以18065票奪冠，相較於過去大多是負面新聞偏多，這次是9年來首度選出國內正面新聞。聯合報總編輯蕭衡倩說，正面的力量可以帶台灣走出困頓的局面，正好與聯合報近年推動願景工程、促進正向改變不謀而合，聯合報也將持續朝此方向努力。

這是張榮發基金會與聯合報第9年共同舉辦「票選年度大新聞」，今年總共有5萬4833人投票，第2至第5名大新聞則分別為：「年改三讀，退休公教18趴優存，二年後走入歷史」6981票、「第一波川普海嘯，美國退出TPP」3639票、「大法官釋憲 同婚不能婚違憲」3282票、「全台大停電，經濟部長李世光下台」3207票，由世大運中華女籃選手王維琳、黃湘婷、陳晏宇見證公布。

長榮集團發言人柯金成說，今年16條票選新聞中，無論是美國退出TPP、巴拿馬斷交或是美國退出巴黎協定大多偏向負面，世大運正面新聞被選出，代表台灣老百姓希望透過正面、振奮人心的新聞，在生活中產生正能量。

蕭衡倩說，回顧過去年的第一大新聞，如連續兩年發生食安問題等，都以負面新聞偏多，直到去年第一大新聞是川普當選美國總統，成為8年來首次出現國際新聞。今年16個新聞入選，國內、外各占一半，可見民眾對國內外局勢都很關心。

蕭衡倩分析，世大運當選第一大新聞有三大意義，第一是台灣年輕人從世界舞台上站出來，「年輕人站出來，台灣就會站起來」；此外，世大運幕前幕後的努力，給台灣民眾一段很美好的時光，比賽期間似乎忘了藍綠與紛擾事情，一心一意只為國家目標努力，國人也在台下齊心協力為選手加油，證明台灣也能走出正向氛圍。