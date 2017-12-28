春節勞軍展開 李棟樑籲社會表達對軍人支持

2017-12-28 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



民國107年春節將近，中華民國軍人之友社昨天替參加敬軍勞軍活動的各工商團體舉辦授旗。軍友社理事長李棟樑說，今年在軍友社動員下，各縣市工商企業、慈善團體共舉辦慰問官兵431場次，慰勞部隊官兵6千多萬元。他要特別感謝工商企業界的朋友們鼎力支持敬軍勞軍活動，今年九三軍人節的「企業敬軍活動」，全國超過2320家知名企業共襄盛舉。

李棟樑也說，邀請國軍年度楷模、模範團體主官等優秀官兵出國旅遊，軍友社已經連續舉辦三年。透過大家共同參與敬軍慰問，希望讓國軍真正感受到社會各界的關懷與肯定。軍友社一直努力運用資源與力量，讓社會各界暸解國軍官兵戰備、生活的辛苦，呼籲社會各界工商團體支持國防，愛護國軍，希望「國軍在哪裡，軍友社就在哪裡」。