葉俊榮要和軍方討論衞哨SOP 學者：停車受檢就對了

2017-12-28 01:43 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



役政署長林國演昨日為闖營門事件請辭獲准，內政部長葉俊榮表示，役政署會跟成功嶺陸軍104旅詳細討論哨口進出的SOP，避免類似情況再發生。但淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪批評，衛哨管制進出，要求出示證件驗明正身，就是標準SOP流程，結果你要檢討這個SOP流程，是「沒當過兵，沒站過衛哨，還是連當軍官都沒查過哨啊！」

有網友在臉書發文指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，「下車闖進營區」，等輔導長和待命班衝出來，才交出證件識別登記，林國演的駕駛還下車以不雅言詞辱罵哨兵。

葉俊榮昨在立法院受訪時指出，這件事情處理過程確實需要改進，「非常期待署長制止駕駛說的話，能表現出對國軍執勤的尊重」；葉俊榮並轉述林國演說法表示，過去多年來進出哨口都沒問題，雙方協勤也正常，如果能釐清哨口進出的SOP（標準作業程序），較能避免類似事情發生。役政署會跟104旅就哨口進出SOP進一步詳細討論。

包正豪透過臉書分享葉俊榮這項說法表示，檢討哨口進出SOP，「葉俊榮你知道你自己在講什麼嗎？」

他說，衛哨管制進出，要求出示證件驗明正身，就是標準SOP流程，照理說還應該要打開後車廂檢查，結果你要檢討這個SOP流程，沒當過兵，沒站過衛哨，還是連當軍官都沒查過哨啊！

包正豪説，誰說博士或大學教授都有腦的？現場就有一個把腦放在褲襠裡的二百五。

包正豪表示，役政署還有臉去和104旅詳細討論，以後役政署車子過來就自動熄火打開後車廂被檢查就對了！還討論個屁！