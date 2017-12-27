高思博參選台南市長？ 謝龍介：最快春節前宣布提名人選

2017-12-27 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南市長寶座，民進黨內競爭激烈，民進黨台南市長初選，外傳高思博表態參選，國民黨台南市黨部主委謝龍介強調目前並沒有接獲相關消息，黨鼓勵有意參選的同志投入參選，但市長提名必須經過中常會決議，目前還沒有完成提名，可能最快春節前才會有人選出來。

國民黨目前已有台南大學前校長黃秀霜宣布參選，前立委高思博也說，若黨需要他，會願意承擔挑戰。謝龍介則表示，初選提名因採「全民調」方式決定，最後是否用徵召方式尚未有最後決定，加上無黨籍參選人陳子敬，盼無黨與國民黨聯盟出戰，這方面也待整合，是誰出戰台南市長，可能不會這麼快做出決定。

相較藍營的決策，民進黨目前呈現六搶ㄧ局面，南市立委王定宇表示，今年做了不同的選擇，捨棄大型造勢活動，省下造勢活動的經費，連續舉辦四場紙風車的表演，希望能以行動力展現領導者的執行力；相信大家也都會以公共政策及能力證明來作君子之爭。