影／搶救少子化 賴揆提2030年出生率提高至1.4人

2017-12-27 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



今年2月起，65歲以上老人已經超過14歲以下人口，面對已成為國安危機的高齡少子化問題，上任三個多月的行政院長賴清德不敢輕忽，在年終記者會上提出對策，要三管齊下，讓人口生生不息。

行政院長賴清德：「我們出生率的目標是定在1.4%，2030年的時候能夠達到1.4，我們希望台灣的人口不至於掉到2000萬人以下。明年我們會提出一個政策原則上就是育人、攬才跟移民。其中針對幼兒政策變革較大的就是邀請私立幼兒園公共化，讓私立幼兒園收費比照公立辦理，並提高幼教老師薪資，幼教老師可能成為繼照服員後下一波調薪對象。」

而賴清德也宣布，明年將另外訂定「新移民法」。

行政院長賴清德：「從離島 東部南部這樣走上來，非直轄市的縣市缺人缺錢人口不斷流失，存在城市的問題沒有辦法解決，這個問題行政院一定要正視，所以從明年開始，我們會審慎的開始討論行政區重劃的問題。以目前地方規劃的制度下沒有錢 所以問題長期存在，所以我們要開始來規劃，財政收支劃分法，我們希望在明年能夠提出行政院版本，跟立法院來討論。」

賴清德舉例，同樣是九職等台南市是直轄市是科長位階，但在隔壁的嘉義縣，要升到處長或副處長，才能提升到九職等，科長是7到8職等，造成人才流失到直轄市。還要規劃財政收支劃分法，改善地方財政分配不均的狀況。而近來蔡總統提到夢想基本薪資3萬元，頻頻被質疑，只是總統的夢想，行政院也特別說明。

行政院副院長施俊吉：「雖然看到基本工資22000元，離三萬元還有8000元的級距，但是如果以去年經濟成長率不是很理想，我們基本工資的提升都可以比經濟成長率高，來到4.5%的話，那就是真正如總統所言的是個夢想，但我們離夢想應該不會太遠。」