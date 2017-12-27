行政院提人口政策 2030年生育率提高至1.4

2017-12-27 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院長賴清德上午舉行年終記者會，和媒體說明上任三個月來的心情及未來施政的期許。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德今舉辦年終記者會，針對未來強調3個政策目標，包括「安居樂業」、「生生不息」和「均衡台灣」，其中在人口政策方面，賴清德目標將出生率提高至1.4，並規劃人口數不低於2000萬人。

賴清德說今年發生65歲以上老人人口數已經超過14%，也已經等於14歲以下幼年的人口數，強調我國不是在今年底或明年初就會邁入高齡社會，而目前台灣的生育率僅約1.17，行政院要提出一個生生不息的人口政策已經是刻不容緩。

他指出，行政院的目標是在2030年將生育率提高至1.4，台灣的人口數不至於掉到2000萬人以下。他強調，我國的生育率若是不維持在1.17，至2056年，台灣的總人口就會降至2000萬人。

賴清德表示，行政院將於明年提出政策，從育人、攬才和移民三方面著手。

在育人方面，他說分為0-2歲和2-5歲，前者除了持續推動公共托育以外，也會檢討提出幼兒照顧津貼，後者則將推動私立幼兒園公共化，目標讓家長帶孩子到私立幼兒園，但比照公立幼兒園收費，讓公立幼兒園不至於排擠私立幼兒園。

至於幼兒園給付標準，賴清德說會比照各地非營利幼兒園經營的成本，再加上5%的獲利來計算，但具體內容，包括哪一個縣市開始實施、成本標準、受益人口和預算編列會在農曆過年後再與外界報告。

在移民方面，他指出目前移民的政策是與入出境管理及移民政策綁在一起，他認為台灣要有一個前瞻的移民政策應該要獨立立法，訂定新移民政策，也會在明年提出具體方案。