影／捕獲野生馬英九 賞蝶遊客讚「超親切」

2017-12-27 06:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



前總統馬英九獲台鹽前董事長楊秋興邀請，到高雄茂林區欣賞紫斑蝶，他讓紫蝶停在手心然後放飛，驚呼這輩子從沒跟蝴蝶這麼親近過，這趟行旅讓他更驚豔茂林當地的人文風情，讚嘆「美到不行」。

馬英九與當年擔任高雄縣長的楊秋興是在88風災時協力救災成為至交，如今兩人卸下公職，互為「民間好友」。楊秋興半個月前邀馬到高雄走走，安排到一貫道新威天台聖宮住上一晚，到茂林看看過去一起重建的得樂日嗄大橋，昨天成行。

馬英九這趟私人行程，沒有驚動公部門，現身茂林區時掀起騷動，許多賞蝶遊客「捕獲野生馬英九」，紛紛貼身合影，當地住民不斷熱情呼喊「馬英九帥不帥」，笑聲縈繞山林。來自彰化社頭清水岩寺生態文教協會的學員說，「他真的好親切」。

隨著專業導覽廖金山解說的腳程，馬英九觀賞紫蝶幽谷3D影片，沿山徑走近1小時，他讓紫蝶佇足手心，近距離接觸，驚嘆「真是自然奇蹟」。

馬英九品味原民風味餐，看到民間友人送上碩大無比的火龍果，捧在手心時還瞪大眼睛。茂林里長李武雄說，馬英九應是歷任總統中第一位到茂林的總統，卸任後還能到茂林關心，很窩心。