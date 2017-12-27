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藍委：政府又開始疊床架屋

2017-12-27 00:27聯合報 記者鄭媁／台北報導

蔡英文總統昨天裁示成立兩個新南向小組。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統昨天裁示成立兩個新南向小組。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統昨天裁示，國安會明年一月成立「新南向政策專案小組」，與行政院經貿談判辦公室將成立「新南向工作小組」。國民黨立委昨天直批民進黨政府又開始疊床架屋，更顯示之前的新南向辦公室毫無具體成效。

國民黨立委江啟臣質疑，總統府下設的新南向辦公室才剛宣布裁撤，現在國安會還要成立專案小組，這是自己打臉自己，等於告訴人民，當初總統府的新南向辦公室是因人設事，不然就是毫無功能的黑機關，從頭到尾不知道在幹什麼，只是要找藉口增加經費、編列新人事。

國安會總統府國民黨新南向政策蔡英文
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