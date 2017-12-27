新南向辦公室才撤 又設2新南向小組

2017-12-27 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



蔡英文總統昨天裁示，深化落實新南向政策的推動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為因應亞太區域情勢重大變局，以及各國策略行動對區域情勢產生影響，蔡英文總統昨天在「對外經貿戰略會談」會議後裁示，國安會明年一月成立「新南向政策專案小組」，與行政院經貿談判辦公室將成立的「新南向工作小組」，深化落實新南向政策的推動。

去年民進黨五月上台執政，總統府成立新南向辦公室，日前才剛宣布裁撤，現在又在國安會成立新南向政策專案小組。總統府解釋，新南向政策屬於國家戰略層次，政策草創時，需要一個統合單位進行規畫，政策方案訂出後，交由行政院來執行，新南向辦公室也完成階段任務。接下來，因應整體情勢重大變化，就由國安會負責整體戰略及情勢研判，執行端仍由行政院負責。

蔡總統昨天召集國安會、行政院相關部會，召開國家安全會議「對外經貿戰略會談」會議，主要是討論新南向政策事宜。根據政府資料顯示，從今年一月到十月，我國與新南向國家的貿易額成長百分之十七，國民來台成長百分之卅一，留學生約成長百分之九。

蔡總統表示，近來亞太區域情勢出現很大變化，美國提出「自由開放的印度太平洋」戰略、「國家安全戰略」報告，ＣＰＴＴＰ（跨太平洋夥伴全面進步協定）的進展，日本與印度倡議「自由經濟走廊」，南韓推出「新南方政策」與中國大陸的「一帶一路」等，都在快速發展及形成當中，這些國家策略行動，具有競合性，對區域情勢有廣泛深遠的影響，是後續推動新南向政策必須納入考量的重要因素。

她強調，亞太新情勢及美國總統川普最新經貿政策包括美國稅改及貿易政策，對全球以及區域的發展與經濟版圖重劃，都有廣泛而深遠的影響，從而對台灣未來發展與台美中關係都將帶來變數；國安會應會同政府相關部門加強情勢掌握及綜合分析與研判，並確實做好衝擊影響評估，以作為相關決策的依據。

蔡總統指出，就長程來看，我國必須從前瞻角度應對全球經貿秩序的變化，針對總體經濟調適及產業發展、對外經貿戰略、台美、台日、台歐以及和其他重要貿易夥伴的經貿合作關係等，進行長程的策略規劃與執行藍圖的擬定。蔡總統要求國安會及政府相關部門，著手進行相關工作。