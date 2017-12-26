忍無可忍！瑠公登報痛批水利會官派掠奪人民財產

2017-12-26 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農田水利會改官派，立法院日前將「農田水利會組織通」逕付二讀，引發部分水利會反彈；未獲得政府補助的瑠公水利會，今天在四大報刊登半版廣告，批評農委會強行推動水利會改制，是進行掠奪，「嚴重剝奪會員集會結社自由與財產權」，呼籲政府應該懸崖勒馬，且不排除進行抗爭。

農委會副主委李退之表示，水利會改制，農委會秉持水權一元化的原則，要把水利會資產公共化，提供農民服務；他表示，從日據時代到現在有很多文件證明，瑠公水利會的財產已經屬於當時的政府，當時政府已經取得財產進行農民的灌溉服務，包括農水路的修繕也是政府編列預算支付，等於用全體納稅經費補貼水利會的經費。

李退之表示，城市型的水利會與鄉村型的水利會不同，城市型的水利會有很多都市地產漲價的部分，應該公共化服務更多社會層面；特別是都會區已經沒有進行灌溉服務，卻享受都會發展的成果，且現在會員也剩下很少，手中有極大的資產與現今，但服務的農民卻這麼少，這是水利會改制應該要面臨的狀況。

水利會的資產，都是由歷代會員捐助成立，新政府力推水利會改為官派，被外界視為掠奪人民財產，並被解讀為政治考量，不僅17個水利會中，有15個水利會長延任2年4個月任期於法無據，且未來若改為官派，現行水利會組織已廢除，既不是公務人員，也非約聘人員身分尷尬；雖政府「保證」未來水利會人員的各項福利不便，但現階段就是法律空窗期，沒有法源依據。