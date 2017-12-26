親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
護照誤用美機場
北市體總辱李新
基本工資3萬？
黨產爭議題難解
藍綠各黨拚2018
百里侯施政回顧
空汙問題待解決
政治
軍事
綜合

終於！役政署長林國演下午率司機到成功嶺致意道歉

20萬本烏龍護照繼續發 已領不想要可換新

2017-12-26 17:05聯合報 記者程平╱即時報導

外交部領事事務局坦承在新版晶片護照中誤植美國機場圖片。據了解，經過會議討論，目前這20萬本會繼續發，後續印製的才會做修正，但如果拿到這批烏龍護照的民眾不想要，會免費更換新版。

依照106年度領務局預算顯示，今年印製晶片護照費計需9億7650萬元，以一本成本465元計算，共計要印製超過200萬本。不過這批烏龍護照只印了20萬本。領務局官員私下表示，是中央印製廠後製出問題，本來是桃園機場，但後續修圖加了塔台、飛機，想讓畫面豐富一些，才發生錯誤。

記者徐偉真/攝影
記者徐偉真/攝影
分享

護照桃園機場
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

外交部坦承護照內頁圖片誤植 不再發行誤植護照

2017-12-26 19:24

領事局官員改口 坦承護照誤用美國機場照片

2017-12-26 15:20

護照誤用美機場照片 徐永明要外長「出來道歉」

2017-12-26 16:23

照片出包！護照19變 原來內頁還有這些圖案

2017-12-26 15:49

護照誤用美機場照？洪孟楷：應公布原始照片

2017-12-26 14:03

把桃園機場誤認為杜勒斯 機場捷運也出錯？

2017-12-26 18:50

護照疑誤植美機場 蔡適應：應回收抽換照片

2017-12-26 16:55

【重磅快評】指鹿為馬5小時 外交部想誆誰？

2017-12-26 16:47

新護照誤用美國機場照？桃機：外交部未曾要求授權圖片

2017-12-26 14:59

大烏龍...新護照底圖 錯用美機場

2017-12-26 13:59

影／新護照誤用美機場 民眾：怪怪的

2017-12-26 13:57

防偽再升級！ 新版護照更「台」了

2017-12-26 13:31

國民黨：外交部應公布原始照片釋疑

2017-12-26 13:27

新護照大烏龍 綠委驚呼：離譜、重印護照

2017-12-26 13:25

護照底圖疑為美機場 外交部：是桃園機場

2017-12-26 12:28

打臉外交部！新護照誤用美機場 看塔台就知道

2017-12-26 12:23

新護照誤用美國機場圖？前駐美代表：兩間機場太像了！

2017-12-26 11:39

新護照內頁疑誤用美國機場 綠委驚訝：很離譜

2017-12-26 11:17

獨／新護照內頁底圖疑美國機場 網友：台灣成美第51州？

2017-12-26 10:34
看更多

熱門文章

總預算案被卡 柯建銘：軍公教無法調薪

2017-12-25 20:25

公務員命運大不同！18％走入歷史 那13％呢？

2017-12-26 15:14

影／馬英九光顧的牛肉麵店忙翻 老闆娘：陳美鳳也常來

2017-12-26 12:13

網友對不實爆料道歉 國民黨：要對不實抹黑畫紅線

2017-12-26 14:21

時代力量民調：近6成支持護照移除中華民國

2017-12-26 09:54

小英夢想最低工資3萬 孫大千「白話文」歸納4結論

2017-12-26 09:05

領事局官員改口 坦承護照誤用美國機場照片

2017-12-26 15:20

打臉外交部！新護照誤用美機場 看塔台就知道

2017-12-26 12:23

終於！役政署長林國演下午率司機到成功嶺致意道歉

2017-12-26 17:58

護理師當清潔婦用 急診主任：心酸又無奈

2017-12-26 10:03

好大的官威拒盤查！「假將軍、假夫人」闖進國安重地

2017-12-26 08:00

哨兵攔阻役政署長闖營區 馮世寬將獎勵

2017-12-26 14:07

獨／新護照內頁底圖疑美國機場 網友：台灣成美第51州？

2017-12-26 10:34

國防報告書宣示反共軍不對稱作戰 最新三秘技曝光

2017-12-26 11:55

空汙來襲屏東潮州陷「紅害」 網友：鼻子快壞了

2017-12-26 08:25

影／國防報告書 台灣保命秘密武器曝光

2017-12-26 17:25

陳抗太頻繁 柯P打柯P：中央機關該加高圍牆

2017-12-25 23:52

照片出包！護照19變 原來內頁還有這些圖案

2017-12-26 15:49

新聞眼／3年前，柯「推倒高牆」言猶在耳

2017-12-26 00:22

洪孟楷批綠自我感覺良好：馬任內5次調基本薪資

2017-12-26 06:33

影╱想本土又不敢太本土？國防報告書的台灣被放在這裡

2017-12-26 15:14

【重磅快評】勞工、想想孰軟？小英平安夜對勞工的背叛

2017-12-26 09:53

陳菊宣示零舉債「做到了！」國民黨：阿Q精神催眠法

2017-12-26 14:53

用人難甩派系分贓 蔡丁貴：民進黨政權快完蛋了

2017-12-26 11:09

高鐵局鐵工局整併成鐵道局 立院三讀

2017-12-26 11:28

侯漢廷：勞團抗爭小英柯P兩套標準 令人寒心

2017-12-25 22:15

已故市議員李新 公文中被辱罵「短命」

2017-12-25 19:57

北體總公文罵議員「短命」藍綠議員批缺德下流

2017-12-26 13:28

影／公文罵短命 北市體總秘書長：有人要對號入座也沒辦法

2017-12-26 11:30

公文辱李新短命 致電北市體總竟回「電話沒辦法接了」

2017-12-26 09:42

國防部：馮世寬肯定成功嶺衛哨表現 將請陸軍獎勵

2017-12-26 11:53

驚！在50樓鳥瞰高雄空汙 網友：真的很嚇人

2017-12-26 13:49

觀察站／蔡政府與社運界 矛盾加深？

2017-12-26 01:49

護照誤用美機場照片 徐永明要外長「出來道歉」

2017-12-26 16:23

政府遠離人民 詹順貴：盼能續當不討喜的烏鴉

2017-12-25 21:08

選前提資本工資3萬 朱立倫被蔡英文譏諷

2017-12-25 23:57

幕僚參選綠熱藍冷 朱家軍美女求戰

2017-12-26 09:00

總統「薪資夢想說」引網友許願：向總統學幹話

2017-12-26 17:21

【即時短評】綠執政只搶位不緊螺絲 文官體系崩解

2017-12-26 12:37

【重磅快評】政府斷線了！趕快搶購成人紙尿褲

2017-12-26 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top