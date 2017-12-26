20萬本烏龍護照繼續發 已領不想要可換新

2017-12-26 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



外交部領事事務局坦承在新版晶片護照中誤植美國機場圖片。據了解，經過會議討論，目前這20萬本會繼續發，後續印製的才會做修正，但如果拿到這批烏龍護照的民眾不想要，會免費更換新版。