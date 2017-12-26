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終於！役政署長林國演下午率司機到成功嶺致意道歉

影／信任度高過蔡賴 柯P:因為我講話白目

2017-12-26 16:31聯合報 記者李詠平╱即時報導

台北市長柯文哲上午參加在內湖區公所舉行的行動市政會議，最近對他任職滿三周年的民調不少，又有電子報把他跟蔡英文、賴清德、朱立倫一起進行信任度調查，結果他得到近六成最高。對這樣的結果，柯文哲回應，因為他講話白目，比較願意認錯。 

台北市長柯文哲上午參加在內湖區公所舉行的行動市政會議，神情若有所思。記者陳煜彬／...
台北市長柯文哲上午參加在內湖區公所舉行的行動市政會議，神情若有所思。記者陳煜彬／攝影
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