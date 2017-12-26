直播／勞工上街賴拜佛 龍介讓你問到飽

2017-12-26 16:27 聯合新聞網 綜合報導



上周六勞工團體上街頭抗議勞基法修惡，入夜後引發數波衝突，賴揆周末回娘家拜神佛取暖外，行政院周一也表示，無意在修法原則上再做退讓；空汙議題方面，政院也將對針對燒烤等餐飲業列管，是否會引發另一波民怨？謝龍介如何看待？對清德兄又會提出什麼諍言呢？

本周《龍介仙台語小教室》將介紹「食對藥，青草一葉；食不對藥，人參一石」的典故及用法。2017即將結束，今年最後一集周記，將「開放網友大亂問」，龍介仙一定答到大家滿意。

●每周二下午，鎖定聯合新聞網《龍介の清德周記》，讓龍介繼續督到天涯海角。