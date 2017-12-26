影／王炳忠：外界不實指控 將保留法律追訴權

2017-12-26 11:24 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 程宜華 ╱即時報導



新黨主席郁慕明今早主持記者會，公布日前旨促進兩岸交流的「創新之旅」訪問多個城市的結果，表示未來會成立「新黨服務委員會」，與中共中央台辦都相關部門對接，處理台商、台生、台胞在大陸求學經商遇到的問題。

而日前遭到搜索的新黨青年委員會召集人王炳忠今早也出席記者會，他強調在法律上自己是證人的身分，對於外界質疑他是違反國家安全法等用詞，他將保留法律追訴權。