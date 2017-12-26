親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯促築牆阻陳抗
基本工資3萬？
黨產爭議題難解
北市體總辱李新
百里侯施政回顧
空汙問題待解決
政治
軍事
綜合

人倫悲劇！高雄驚傳母親拿絲巾勒死女兒

南非美眉躲民車崩潰痛哭 男警脫外套送暖找真相

不怕被戴紅帽子 新黨設服務處與陸對接

2017-12-26 11:20聯合報 記者程平╱即時報導

新黨主席郁慕明。 圖／聯合報系資料照片
新黨主席郁慕明。 圖／聯合報系資料照片
分享
在發生青年軍遭搜索約談疑涉違反國安法事件後，新黨今天依舊宣布成立「新黨服務委員會」，做為服務兩岸民眾的窗口。新黨主席郁慕明表示，這個委員會會與中共中央台辦的相關部門對接，目的是要透過聯絡人建立服務機制，及時服務兩岸同胞。至於資金來源，郁慕明說，該做的事問心無愧，執政者有的是權力去查。

郁慕明說，新黨代表團11日在北京與中共中央台辦會談，並會見大陸全國政協主席俞正聲，就如何開創兩岸新局面，進行懇切交談並達成共識。由於民進黨執政後兩岸官方協商停擺，但民間必須持續交流，官冷民熱，因此新黨才會盡力為在大陸的台商、台胞、台生，以及在台灣的陸生、陸配等排憂解難，處理生活中遭遇的問題。

郁慕明表示，新黨會成立「新黨服務委員會」，與中共中央台辦的相關部門對接，並在大陸透過聯絡人建立服務機制，形成新黨在大陸對台商、台生、台灣的服務網。

不過郁慕明也說，這項兩岸人民的服務工作，對象將著重在認同中華民族、傳承中華文化的「同胞」；反對台獨分裂、推進和平發展的「同道」；以及促進和統保台、共創民族復興的「同志」

對於媒體詢問有關新黨資金的問題。郁慕明表示，新黨都是公開的，執政者有的是權力去查，他問心無愧。郁慕明並說，有人說新黨用新台幣500萬去成立類軍事組織，現場誰拿了500萬去搞個組織看看，「500萬台幣帶年輕人都不夠」，不要說笑話了。

新黨郁慕明中共
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

打臉外交部！新護照誤用美機場 看塔台就知道

2017-12-26 12:23

護照底圖疑為美機場 外交部：是桃園機場

2017-12-26 12:28

新護照誤用美國機場圖？前駐美代表：兩間機場太像了！

2017-12-26 11:39

參選台北市長？蔣萬安：盡快做決定不會拖太久

2017-12-26 12:43

【即時短評】綠執政只搶位不緊螺絲 文官體系崩解

2017-12-26 12:37

三讀通過 駐外人員派用增加彈性

2017-12-26 12:22

【重磅快評】政府斷線了！趕快搶購成人紙尿褲

2017-12-26 11:56

駐外外交領事人員任用條例三讀通過

2017-12-26 11:48

立委呼籲都市更新條例修法說清講明

2017-12-26 11:26

影／王炳忠：外界不實指控 將保留法律追訴權

2017-12-26 11:24

新護照內頁疑誤用美國機場 綠委驚訝：很離譜

2017-12-26 11:17

用人難甩派系分贓 蔡丁貴：民進黨政權快完蛋了

2017-12-26 11:09

監院巡察政院 賴揆親拉座椅迎接張博雅

2017-12-26 10:46

賴清德告假監院巡察：張博雅留下來 我就留下來

2017-12-26 10:46

獨／新護照內頁底圖疑美國機場 網友：台灣成美第51州？

2017-12-26 10:34

時代力量民調：近6成支持護照移除中華民國

2017-12-26 09:54

【重磅快評】勞工、想想孰軟？小英平安夜對勞工的背叛

2017-12-26 09:53

幕僚參選綠熱藍冷 朱家軍美女求戰

2017-12-26 09:00

總預算卡關 卡到軍公教調薪

2017-12-25 23:51

王炳忠不服扣押 郁慕明批搜查幼稚

2017-12-25 23:42

徐國勇兼任政委 協調各部會

2017-12-25 23:36

政府遠離人民 詹順貴：盼能續當不討喜的烏鴉

2017-12-25 21:08

總預算案被卡 柯建銘：軍公教無法調薪

2017-12-25 20:25

蔡英文：加速建設台灣 拚明年年輕人不再低薪

2017-12-25 16:53

立院今審礦業法 林淑芬：沒進步，是改革還是護航？

2017-12-25 16:42

蔡英文新竹參拜 拔菜總部成員路口抗議

2017-12-25 16:36

促轉條例濫權！馬英九批蔡英文：絕對權力使人絕對腐化

2017-12-25 15:55

為選戰兼任政委？ 徐國勇：想太多了

2017-12-25 15:49

新黨青年軍王炳忠物品遭扣 律師提抗告

2017-12-25 15:44

影／馬：促轉條例違法濫權 盼主政者「好自為之」

2017-12-25 15:10

郁慕明：搜王炳忠鬧劇 把大陸看淺了

2017-12-25 14:19

王炳忠案 立委：戒嚴法仍藏執政者口袋

2017-12-25 14:18

陳菊新書風暴延燒 管碧玲：沒有還原真相

2017-12-25 13:52

立委籲證人被搜索可有律師陪同 法務部反對

2017-12-25 13:01

侯漢廷參選北市議員 郁慕明：不認為他們該做民意代表

2017-12-25 12:32

王炳忠等人被搜索 郁慕明：小朋友玩家家酒你也陪他玩

2017-12-25 12:28

行憲紀念日與聖誕節「重慶」 黃安：蔣介石有意為之

2017-12-25 12:05

【重磅快評】小英和北檢都有轉身就走的「謙卑」背影

2017-12-25 08:10
看更多

熱門文章

總預算案被卡 柯建銘：軍公教無法調薪

2017-12-25 20:25

獨／新護照內頁底圖疑美國機場 網友：台灣成美第51州？

2017-12-26 10:34

綠拉「馬維拉」救援 洪孟楷：與蔡英文一起做夢吧

2017-12-25 15:27

影／闖營區辱罵哨兵？葉俊榮：相信役政署長

2017-12-25 13:54

小英夢想最低工資3萬 孫大千「白話文」歸納4結論

2017-12-26 09:05

時代力量民調：近6成支持護照移除中華民國

2017-12-26 09:54

新護照內頁疑誤用美國機場 綠委驚訝：很離譜

2017-12-26 11:17

好大的官威拒盤查！「假將軍、假夫人」闖進國安重地

2017-12-26 08:00

蔡英文：加速建設台灣 拚明年年輕人不再低薪

2017-12-25 16:53

促轉條例濫權！馬英九批蔡英文：絕對權力使人絕對腐化

2017-12-25 15:55

陳抗太頻繁 柯P打柯P：中央機關該加高圍牆

2017-12-25 23:52

新聞眼／3年前，柯「推倒高牆」言猶在耳

2017-12-26 00:22

空污地圖即時查詢 看全台哪裡最「髒」？

2017-12-25 15:52

遊行拿木劍攻擊警察？ 男：上劍道課卻被盤查壓制

2017-12-25 15:47

婦聯會協商幕後／辜嚴倬雲不滿內政部欲插手基金會

2017-12-25 13:15

空汙來襲屏東潮州陷「紅害」 網友：鼻子快壞了

2017-12-26 08:25

洪孟楷批綠自我感覺良好：馬任內5次調基本薪資

2017-12-26 06:33

柯文哲說要蓋高牆阻陳抗 民團轟威權

2017-12-25 19:30

護理師當清潔婦用 急診主任：心酸又無奈

2017-12-26 10:03

侯漢廷：勞團抗爭小英柯P兩套標準 令人寒心

2017-12-25 22:15

國防部定期晉任 張捷等人晉升中將

2017-12-25 13:26

新護照誤用美國機場圖？前駐美代表：兩間機場太像了！

2017-12-26 11:39

用人難甩派系分贓 蔡丁貴：民進黨政權快完蛋了

2017-12-26 11:09

【即時短評】反勞基法修法遊行與失蹤的蔡英文

2017-12-25 13:02

冷眼集／當時捍衛「民進黨英雄」的人 到哪去了？

2017-12-25 13:58

政府遠離人民 詹順貴：盼能續當不討喜的烏鴉

2017-12-25 21:08

觀察站／蔡政府與社運界 矛盾加深？

2017-12-26 01:49

花媽劍指柯P？ 就職周年慶一吐「心內話」

2017-12-25 17:00

幕僚參選綠熱藍冷 朱家軍美女求戰

2017-12-26 09:00

辜嚴倬雲再聲明：遭撤換求仁得仁 心永遠和姐妹們同在

2017-12-25 18:50

打臉外交部！新護照誤用美機場 看塔台就知道

2017-12-26 12:23

國防報告書宣示反共軍不對稱作戰 最新三秘技曝光

2017-12-26 11:55

選前提資本工資3萬 朱立倫被蔡英文譏諷

2017-12-25 23:57

【重磅快評】勞工、想想孰軟？小英平安夜對勞工的背叛

2017-12-26 09:53

基層員警：政治人物別兩套標準

2017-12-26 00:27

行政院發言人徐國勇 將兼任政委

2017-12-25 14:16

社運團體：乾脆搬到監獄辦公算了

2017-12-26 00:30

空汙讓人無處逃 環保署數據卻顯示大幅改善

2017-12-25 17:35

蔡英文選前諷工資3萬可得諾貝爾 鍾沛君：傻眼貓咪

2017-12-25 17:57

公文辱李新短命 致電北市體總竟回「電話沒辦法接了」

2017-12-26 09:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top