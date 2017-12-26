不怕被戴紅帽子 新黨設服務處與陸對接

2017-12-26 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



新黨主席郁慕明。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在發生青年軍遭搜索約談疑涉違反國安法事件後，新黨今天依舊宣布成立「新黨服務委員會」，做為服務兩岸民眾的窗口。新黨主席郁慕明表示，這個委員會會與中共中央台辦的相關部門對接，目的是要透過聯絡人建立服務機制，及時服務兩岸同胞。至於資金來源，郁慕明說，該做的事問心無愧，執政者有的是權力去查。

郁慕明說，新黨代表團11日在北京與中共中央台辦會談，並會見大陸全國政協主席俞正聲，就如何開創兩岸新局面，進行懇切交談並達成共識。由於民進黨執政後兩岸官方協商停擺，但民間必須持續交流，官冷民熱，因此新黨才會盡力為在大陸的台商、台胞、台生，以及在台灣的陸生、陸配等排憂解難，處理生活中遭遇的問題。

郁慕明表示，新黨會成立「新黨服務委員會」，與中共中央台辦的相關部門對接，並在大陸透過聯絡人建立服務機制，形成新黨在大陸對台商、台生、台灣的服務網。

不過郁慕明也說，這項兩岸人民的服務工作，對象將著重在認同中華民族、傳承中華文化的「同胞」；反對台獨分裂、推進和平發展的「同道」；以及促進和統保台、共創民族復興的「同志」

對於媒體詢問有關新黨資金的問題。郁慕明表示，新黨都是公開的，執政者有的是權力去查，他問心無愧。郁慕明並說，有人說新黨用新台幣500萬去成立類軍事組織，現場誰拿了500萬去搞個組織看看，「500萬台幣帶年輕人都不夠」，不要說笑話了。