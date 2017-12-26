用人難甩派系分贓 蔡丁貴：民進黨政權快完蛋了

2017-12-26 11:09 聯合新聞網 綜合報導



自由台灣黨黨主席蔡丁貴（前）認為民進黨的人才庫無法成長，將危及政權。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

行政院長賴清德昨（25）日宣布新人事命令，行政院發言人徐國勇兼任政務委員，以期部會協調更順暢。但自由台灣黨黨主席蔡丁貴卻對此安排搖頭，認為這凸顯出民進黨人才庫無法成長的窘境，甚至直言「民進黨政權大概快完蛋了」。

蔡丁貴在臉書上貼出徐國勇接任政委的新聞，感慨的說，一個好的執政團隊人才應會越來越多，但民進黨自執政以來，很多重要職位都是懸缺了很長的時間，一直等到捉襟見肘才補人，即使是行政院也如此，「實在是敗相已露」。

蔡丁貴肯定徐國勇的表現，認為若不是這位發言人的三寸不爛之舌，民進黨執政的支持度可能早就來到個位數，但如果有其他部會需要他的監督，應該要讓他直接接手，發言人的角色再另尋他人。

然而，「民進黨政權一直不敢放手任用跟黨內派系沒有人脈關係的人才，政府部門仍然停留在派系分贓的考量包袱之下。」蔡丁貴指出，這就是為何民進黨拿下政權後，人才庫無法成長的原因，也導致民進黨遲遲無法解決國民黨留下的問題，而民眾也從滿懷期待變成滿腔怨氣，「支持者轉為反對者，來去差距兩倍，政權危矣！」

這篇貼文底下有不少網友也對民進黨感到失望，「可惜了全面執政」、「2018民進黨要輸到脫褲了」，還有人說從蔡英文任命林全當閣揆就看出根本無心改革，「只想因循苟且，自然吸引不了真有心想做事的能人，因為道不同不相為謀呀！」

有網友為蔡政府緩頰，表示當家沒那麼容易，蔡丁貴則回應：「我們只是遺憾民進黨政權沒有比我們更行。當初我們只是訴求兩名不分區立委來發聲。」