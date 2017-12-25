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侯漢廷：勞團抗爭小英柯P兩套標準 令人寒心

2017-12-25 22:15聯合報 記者黃國樑╱即時報導

新黨新思維中心主任侯漢廷。圖／翻攝自侯漢廷臉書
新黨新思維中心主任侯漢廷。圖／翻攝自侯漢廷臉書
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新黨青年軍侯漢廷今天在臉書上貼文，將陳雲林來台與日前勞團抗爭，對照蔡英文總統前後不一的作為。他說， 2008年11月，陳雲林來台，民進黨舉行大規模抗議，抗議結束後群眾未散。蔡英文當時在臉書讚揚「民眾自發性抗爭是在維護台灣主權與民主自由的價值」。

他說，日前勞團同樣是自發性抗議，維護勞權，就連律師都被警方帶走，蔡總統卻只在臉書上放隻貓。

侯漢廷說，陳雲林來台傷害台灣民主自由嗎？經過九年檢驗，立法院能被佔領、張志軍能來台與陳菊會面、2016能選出蔡英文，可見陳雲林來台沒有危害。然而，當今的勞基法修正，放寬加班上限、縮短休息時間、減少計薪方式，卻明顯增加勞工負擔與過勞。危害巨大、勞團上街只是捍衛最基本「健康」的權利，蔡總統選前稱照顧勞工，如今卻不聞不問，令人絕望。

他表示，我們沒有權利要求蔡總統一定要對什麼事情發聲或表態，蔡總統忙於國家大事，整整兩天不把勞工當一回事、漠視律師被警方毫無法條依據帶走，也是可以理解的。民進黨立委都已說了，勞基法修正案照樣通過。

他說，不要怪罪警方，他們也只是奉命行事。奉誰的命？

侯漢廷也對比柯文哲的兩套標準，他說，2015年7月，反課綱的學生癱瘓中山南路，柯文哲市長說不會強制驅離。日前勞團抗議，柯市長說不能癱瘓交通，要強制驅離。此種前後不一的標準，更令人民心寒。

他說，好奇請問，如果發生太陽花時期，黨主席、立委、哪怕是議員在抗議現場排排坐，依照柯市長的標準，您會像這一次強制驅離嗎？

勞團陳雲林侯漢廷
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