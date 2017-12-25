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勞基法修惡遊行為何失敗？網友總結5原因

驅離陳抗民眾挨批 柯P：鬧夠了 該驅離就驅離

2017-12-25 10:49聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲強調， 自由已不侵犯別人的自由為範圍，我尊重你有陳抗的自由，但請你...
台北市長柯文哲強調， 自由已不侵犯別人的自由為範圍，我尊重你有陳抗的自由，但請你不要妨礙別人的自由，難道公權力會假裝沒有看到，讓你繼續躺在地上嗎，不可能嘛，鬧夠了，該驅離就驅離。圖／報系資料照
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上百個工會、勞工團體發起反勞基法修惡大遊行，被驅離的抗議群眾批評警方執法粗暴。台北市長柯文哲承認是他下令驅離，引發熱議。

今適逢柯文哲就職滿三周年，談到驅離陳抗民眾的作法，柯文哲說，昨天市警局有召開檢討會議，關於陳抗的申請，路線怎麼核准，新工處和警察局不可以互相矛盾。

此外，關於陳抗團體申請路線，但又不按照路線走、破壞公物、阻礙交通，到底要怎麼處理，相關SOP要重訂。

柯文哲還說，中央政府的硬體也應該要改善，像是圍牆、鐵欄杆是不是要拉高，不然每次被迫大量警力都要去當人肉盾牌。

柯文哲表示，關於這點已交代市警局長陳嘉昌和中央商量看看，看看行政院、立法院等中央部會的圍牆，不可以一翻就過去，昨天算一算，光是勞基法大遊行的維安警力就耗掉三千人，這樣子台北市的交通、治安會受到影響。

至於是否會覺得是在幫中央背黑鍋？柯文哲說，陳抗發生在台北市就是市警局在負責。關於陳抗，這是人民權利，但你不能陳抗走到一半，就躺在馬路上，堵住中華路、忠孝西路等，如果你要快閃，一分鐘、兩分鐘，我也認了。

柯文哲說，不過你從晚上六點搞到12點，已經搞了6個鐘頭，警察累了，沒有辦法再陪你們玩下去。

柯文哲強調， 自由以不侵犯別人的自由為範圍，我尊重你有陳抗的自由，但請你不要妨礙別人的自由，難道公權力會假裝沒有看到，讓你繼續躺在地上嗎，不可能嘛，鬧夠了，該驅離就驅離。

此外，對於有抗議民眾自己脫衣，卻被網友誤會是警察脫的，照片甚至在網路上流傳，是否會提告網友誣指？柯文哲說，這件事情，市警局會自己決定，市長不會管這麼細，只要確定我們執法是公平公正就好了，幾萬人的活動，多少都有小插曲，像這種事情不會特別說要不要告。

柯文哲
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