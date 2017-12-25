蔡總統 擬下月訪中美洲友邦

蔡總統計畫明年一月廿日左右出訪宏都拉斯、多明尼加等四個中美洲友邦。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統蔡英文規畫明年一月展開任內第四次出訪友邦行程。消息人士指出，為出席友邦宏都拉斯總統耶南德茲的就職典禮，蔡總統計畫明年一月廿日左右出訪宏都拉斯、多明尼加等四個中美洲友邦，並將過境美國的亞特蘭大、西雅圖兩個城市；但因為宏國選後局勢動盪，出訪時間被迫延後。

總統府發言人黃重諺表示，若有確定出訪，會立刻對外發布；至於蔡總統明年一月是否出訪，目前沒有任何訊息可以公開說明。

總統府雖並未證實蔡總統明年一月是否出訪，不過，蔡總統在本月廿九日將舉行一場年終記者會，地點選擇位在國防部中科院。據了解，由於中共軍機不斷繞行台灣及亞洲周邊國家，引起區域安全緊張，邀請國內外媒體一起到中科院，意在宣示蔡政府致力於國防自主重要，以及我國對區域安全的貢獻及重要性。

據指出，蔡總統這次出訪的國家，除宏都拉斯，其他可能訪問的國家，是日前傳出中國大陸動作不斷的多明尼加、海地。外交部長李大維先前表示「密切關注」多明尼加邦交，次長劉德立、國防部長馮世寬年內也曾訪問過多明尼加，試圖穩定外交局勢。

蔡總統上任至今已出訪三次，皆過境美國。相關人士表示，我方過境城市盡量不重複，這次規畫在亞特蘭大、西雅圖；距華府較近的紐約安排的難度較高。蔡總統首次出訪過境邁阿密、洛杉磯，第二次過境休士頓、舊金山，第三次則過境夏威夷、關島。