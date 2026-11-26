交往時間越久，伴侶身上的自然體味會變得更迷人！荷蘭行為科學研究指出，喜歡伴侶自然氣味者往往自覺有更高的情感連結，而這種親密感在交往時間較長的伴侶中更為顯著。專家強調，體味主要影響性親密與安全感，關係滿意度仍取決於人格特質與外貌等多元因素。

體味親密關聯性

《獨立報》報導，拉德堡德大學研究團隊分析150名交往時間介於1個月至37年之間的男女資料，並請受試者聞伴侶穿過的T恤，並評估氣味的愉悅度、強度。結果顯示，喜歡伴侶氣味的人也回報較高的性親密感，而在交往時間較長或平均以上的群體中，氣味好感也與情緒安全感相關。

如此一來，伴侶的自然氣味可能透過反覆建立的正向連結，強化安全感與性喚起機制，進而深化親密關係。然而，氣味對整體關係滿意度與情緒親密度的影響低於人格特質、能力與外貌，且樣本規模與效應幅度仍需審慎看待，研究本身無法直接確立因果關係。

交往愈久愈顯著

《衛報》報導，這項研究指出氣味引發的性喚起會隨著關係存續時間而上升，交往達400個月的受試者，因氣味產生性喚起的可能性幾乎是剛交往者的四倍。

雖然伴侶的自然氣味能在長期關係中扮演獨特的感官角色，但這並不意味氣味是維繫感情的唯一關鍵。整體而言，人格、能力與外貌仍是預測關係滿意度的重要指標，感官體驗則在長期伴侶的親密互動中發揮輔助與加分作用。

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