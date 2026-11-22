【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】我國促進身障努力還有很多進步空間！國際審查身障公約落實狀況的委員會22日舉行記者會公布審查結果，雖然國際專家肯定我國在《特殊教育法》、增加身障者參與權與關注無障礙交通等面向的努力，但也提醒我國政府應儘速刪除《優生保健法》的名稱與相關「優生」用語。

衛福部社家署22日舉行「身心障礙者權利公約（CRPD）第三次國家報告國際審查會議結論性意見發表記者會」。由於我國並未加入身障公約，但積極響應公約主張，並將公約國內法化且定期提出國家報告，由國際專家學者進行審查。

「優生」用語恐有歧視

審查委員會肯定我國為了促進身心障礙者權益所採取的立法措施，包括2023年修正《特殊教育法》，納入身心障礙之歧視與合理調整、通用設計與可及性、表意自由權；取消受監護宣告者選舉投票權的限制，還有訂定相關委員會中身障最低代表席次、推動易讀指引，還有樂見啟動無障礙交通環境推動小組、促進與支持手語使用的努力。

「但台灣對於身障者的定義仍太過狹隘！」委員會報告指出，身障者在台灣仍被視為「福利接受者」，而非權利主體，且個人協助等支持恐因預算理由遭拒絕或減少。另外，有8項被認定不符合公約的法律及法規命令仍未修正，包括《優生保健法》、《身心障礙者權益保障法》修正案、《反歧視法》草案等。

身障權益有待改進

審查會專家、融合國際秘書長長瀨修教授不滿說，第48點審查意見在2017年、2022年都有提過，當時委員會就建議我國政府，立即修法刪除所有引導當事人接受絕育或人工流產的優生及障礙歧視用語等規定，但我國政府至今尚未修正，他感到很失望。但其他方面，他對於台灣促進身障者權益的努力仍表示肯定。

另外，報告中對於自立生活與社區融合方面，委員會關心我國尚未承諾採取「去機構化」策略，相關策略仍以醫療照護及老人照顧之名持續存在，且對於個人協助、社區支持與可負擔住宅的部分仍不足；《特殊教育法》部分，雖然國際肯定我國對特殊學校的依賴減少，但特教學生在一般學校往往仍處於隔離班級，似乎不符合國際定義的「融合教育」。

國際專家助公私溝通

會中有民間代表建議政府，由於審查會的專家只有在進行審查時才在，但許多議題政府與民間的意見相當對立，呼籲政府可以用任期制的方式留聘相關委員，促進政府與民間團體對於身障公約的共同理解。但政務委員陳時中回應，各項社福政策很多，很難針對各專業成立專門的諮詢委員會，但不定期補助或舉行國際會議是可以做的。

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