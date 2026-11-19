居家攝影機、智慧電視恐成駭客入侵破口，資安署19日呼籲民眾購買可信賴產品、開始使用時要立刻改密碼，並選擇可以刪隱私紀錄的產品。另外，平常使用時建議定期或依廠商公告更新，開始「兩步驟驗證」功能，設備若要轉送別人，家長須提醒孩子不要將個資輕易告訴他人。

確認品牌有官網

資安署19日召開「守護家的每一刻從智慧設備資安做起」記者會。署長蔡福隆表示，網路監控攝影機、智慧電視及智慧手錶本質上都是連接網路的小型電腦，若缺乏適當的安全防護，恐成駭客入侵的破口，導致家人隱私外洩，甚至衍生其他資安風險，因此使用智慧裝置時應謹記「慎選購、改密碼、護隱私」三要訣。

「慎選購」：選購智慧設備時，應優先選擇可信賴的產品，確認該產品有品牌官方網站，並持續提供安全性更新服務。建議定期或依廠商安全公告，將設備與手機App更新至最新版本，若有「自動更新」功能建議開啟；「改密碼」：購買產品後，開箱使用即應立刻變更預設密碼，且換成自己記得住、別人難猜到的長密碼。此外，也建議開啟「兩步驟驗證」功能。

掃地機器人恐洩定位

「護隱私」：選擇具有刪除隱私紀錄功能的產品，並定期清空歷史紀錄。若打算將設備贈送或轉賣他人時，務必重置產品。此外，家長應教導孩子不隨意將帳密、個資等資訊告訴陌生人，收到有疑問的訊息立即向家長反映。

資安署提醒，智慧設備常見資安風險樣態為「弱密碼與或廠商預設密碼」、「產品版本漏洞」及「產品隱私防護不足」等三大類。以家庭網路監控攝影機為例，若購買後未更改廠商預設密碼、使用弱密碼，或設備版本存在資安漏洞，駭客無需高深技術就能輕易入侵，不只居家私密畫面可能外洩，也能做為攻擊其他系統的跳板。

另外，兒童智慧手錶、智慧音箱與掃地機器人等裝置，若未做好資安防護，亦將導致民眾定位資訊、語音對話紀錄或居家佈局等家庭資訊外洩，影響個人與家庭隱私安全。

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