睡眠不足者易上當 大腦疲勞難辨釣魚郵件

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】睡眠不足容易掉入網路詐騙陷阱！美國腦科學研究指出，睡眠惡化將顯著降低人類的大腦警覺性與決策判斷力，使人在面對釣魚簡訊或詐騙郵件時失去防備。專家呼籲，民眾應維持規律的作息時間，並避免在精神不濟時處理敏感的財務或個資資訊。

少睡打亂大腦防線

《大眾科學》報導，睡眠不足對人類認知能力的負面影響遠比想像中嚴重，當大腦處於疲勞狀態時，前額葉皮質的運作效率會大打折扣，進而削弱個人評估風險與辨識詐欺手法的能力。加州爾灣大學研究表明，日光節約時間調整或短暫的睡眠中斷，都足以讓一般人在不知不覺中增加落入網路陷阱的風險。

如此一來，詐騙集團便能趁著民眾注意力渙散之際，利用精心設計的心理戰術與緊急訊息突破心防。專家建議，民眾在面對涉及金錢或帳戶安全的陌生訊息時，應刻意拉長思考時間，切勿在精神狀況不佳時倉促做出決定。

釣魚詐騙成功率增

《News-Medical》報導，微幅的睡眠不足會直接增加遭受網路釣魚詐騙的脆弱性，因為疲勞會使人更傾向於依賴直覺而非理性邏輯來處理日常事務。數據顯示，缺乏充足睡眠的受試者在辨識釣魚郵件的準確率上明顯下滑，成為資安防護網中的最弱環節。

雖然企業與資安機構積極透過技術防火牆攔截惡意攻擊，但個人的疲勞與心理疏忽仍是難以防範的漏洞。因此，從根本上確保每日充足的睡眠，不僅是維持身體健康的關鍵，更是抵禦數位詐騙的第一道隱形防線。

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