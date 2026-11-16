降低親子就醫壓力 台大兒醫家庭資源大翻新！

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】全新翻修的台大兒童醫院家庭資源中心以海豚為主視覺，加上增加更多圖書，讓親子就醫更舒服！台大兒童醫院與信誼基金會16日宣布翻新位於1樓的「家庭資源中心」啟用，盼成為孩子與家長就醫期間，獲得支持與喘息的重要據點。

孩子就醫更多支持

台大兒童醫院家庭資源中心自民國99年8月由信誼基金會捐贈設置，至今已陪伴兒童及家庭走過16年。中心持續整合院內外醫療與社會福利資源，透過圖書、繪本、影音課程及講座活動，提供親子閱讀、學習與交流的空間。

此次在信誼基金會董事長張杏如推動下，重新規劃空間設計與閱讀環境，期盼為兒童及家庭提供更舒適、溫馨的支持場域。台大醫院長期投入兒童急、重、難、罕疾病照護，深知孩子與家庭在就醫歷程中，除了專業醫療服務，也需要心理支持與親職資訊。

親子海豚為主視覺

本次空間美化以象徵智慧、互助與陪伴的親子海豚作為視覺主軸，搭配溫潤木質元素、自然光影及環繞式閱讀書牆，營造適合親子共讀、互動的環境。中心精選約1200冊圖畫書及親職相關書籍，內容涵蓋兒童發展、情緒理解及生命教育等主題。

台大兒童醫院院長李旺祚強調，兒童健康照護不僅著重疾病治療，也需關注心理支持與身心發展。此次家庭資源中心翻新，是醫療專業延伸至家庭支持與人文關懷的具體實踐，未來將持續結合醫療與多元資源，陪伴孩子及家庭面對就醫歷程中的各項挑戰。

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