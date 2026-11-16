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兒科醫師漸回溫 醫籲重難罕症中心化

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
各界好奇兒科醫師缺口，台大兒童醫院院長李旺祚表示近年醫院的兒科醫師人數有回溫。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
各界好奇兒科醫師缺口，台大兒童醫院院長李旺祚表示近年醫院的兒科醫師人數有回溫。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「少子化，兒童更需要好好照顧，近年兒科醫師數量有回溫！」台大兒童醫院院長李旺祚16日受訪時，同時也呼籲政府，應該將兒童重症、難治與罕見疾病的治療中心化，集中在醫學中心，而急診與預防醫學要普及，讓更多兒科醫師留在醫學中心，強化兒童健康守護。

急診、預防醫學要普及

由於近年來兒科、內科、外科、婦產科、急診科等科別的醫生人力短缺，李旺祚16日出席活動時被記者問到今年招收的狀況時表示，今年很有機會滿招，目前兒科住院醫生第一輪招募已經有8人（8成）。他說，雖然之前因為少子化等新聞，讓兒科醫師比較少，但少子化下，台灣每年仍有9到10萬新生兒，需要獲得兒科良好的照顧。

「兒科醫師數量有回溫！」李旺祚也說，留下來的兒科醫師對兒童醫療相當有熱忱。不過他也建議說，兒科的重難罕（重症、難治與罕見疾病）應該中心化，集中在醫學中心進行治療，而急診與預防醫學則要普及化，讓兒童可以獲得更全面的照顧。

兒科工時長、給付不足

李旺祚也說，台大兒童醫院今年8月留下來當主治醫師的部分是全台最多，包括住院型與專案型主治醫師總共有11個，透過台大醫院與健康台灣計劃的資源讓更多人才留在醫學中心。他也再次強調，兒科的重難罕應該中心化，集中在醫學中心進行治療，而急診與預防醫學則要普及化。

近年來因輪班工時長、給付不足，許多兒科醫師選擇自行開業，不願留在大型醫院輪值急診。新光醫院兒童腫瘤科醫師何正尹曾表示，若按每周7天、24小時急診排班需求，每家醫院至少三至四位兒科急診醫師輪值才能開診，但兒童急診次專科醫師數量嚴重不足，只能由其他次專科兒科醫師，或成人急診醫師兼任。

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