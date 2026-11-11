晚期泌尿道上皮癌存活率低 應加速療法健保給付

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「泌尿道上皮癌晚期疾病存活率低，應加速最新療法的健保給付！」台灣年輕病友協會、跨黨派立委與醫師11日召開記者會指出，泌尿道上皮癌相關癌別合計死亡人數已高於攝護腺癌，其中第四期膀胱癌五年存活率僅9.6%，應加速將ADC結合免疫治療的合併療法納入健保給付。

中南部發生率偏高

民進黨立委王正旭指出，依112年癌症登記資料，泌尿道上皮癌相關癌別合計死亡1863人，已高於攝護腺癌的1815人，呼籲政府正視疾病威脅，持續加速創新治療給付評估。

國民黨立委廖偉翔表示，中南部多個縣市的泌尿道上皮癌發生率位居全台前十名，健保應加速具臨床實證的創新治療給付評估。同黨立委楊瓊瓔也提醒，部分中南部縣市家庭可支配所得中位數位居全台中後段，若病友需長期回診或跨區就醫，更可能增加家庭經濟壓力。

高雄榮總外科部主任林子平指出，台灣泌尿道上皮癌具有「上泌尿道癌比例較高」的特殊疾病樣貌，晚期疾病進展快速。目前健保第一線治療包含含鉑化療及免疫治療併用化療，存活期與中位無疾病惡化存活期分別約7至8個月、7.9個月，疾病控制仍有改善空間。他強調，新療法可提早有效控制疾病、延長存活，避免病友因病情惡化而錯失後續治療機會。

新療法存活期33.8月

林口長庚腫瘤科醫師蘇柏榮表示，近年ADC結合免疫治療的合併療法帶來重大突破，臨床研究顯示中位整體存活期達33.8個月、中位無疾病惡化存活期達12.5個月，相較含鉑化療可降低52%疾病惡化或死亡風險。美國已將此療法列為治療第一首選，歐洲ESMO及加拿大、英國、澳洲、日本、德國與韓國等國也已陸續納入給付或提出給付建議。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿強調，韓國今年10月已正式將ADC合併療法納入晚期第一線給付，創下新藥合併療法納入給付的重要先例，建議台灣參考韓國經驗，強化健保協商彈性。

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