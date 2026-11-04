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綠委質詢交通部 關心高鐵運量、機車待轉罰單

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
交通部長陳世凱4日率所屬部會到立法院進行業務報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
交通部長陳世凱4日率所屬部會到立法院進行業務報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我國機車待轉事故率高，容易被開罰單交通部應輔導地方政府改正！」綠委林俊憲4日質詢交通部長陳世凱時強調，地方政府開了全台80%罰單，交通部應與警政單位溝通，陳世凱則表示，有一些狀況不會罰；綠委李昆澤提醒，應加強台鐵等運輸，以舒緩高鐵的高運量。

應加強台鐵疏運

交通部長陳世凱率所屬官員4日前往立法院進行業務報告。民進黨立委李昆澤指出，高鐵在中秋教師連假湧入34.8萬人次，且在颱風薔琵宣布放颱風假的當晚，湧入7.5萬人次，未來面對這種擁擠狀況要如何因應？高鐵董事長史哲表示，高鐵50%運量集中在北段，之前有以全車自由座因應。

針對颱風假的部分，史哲說，因北北基桃8點才宣布颱風假，因此在短時間內湧入大量人潮，雖然有加派10列次加班車，但確實很多人排隊到很晚，但這並非常態。李昆澤說，高鐵將於2027年引入新車，是否會更改班次表，並針對不同縣市推出不同路線？史哲承諾，屆時班次表會大幅調整，也會加強北段的疏運。

「台鐵應該要加強分攤高鐵運量！」李昆澤建議，交通運輸長程採用高鐵，中程區域應以台鐵為主，都會區則是輕軌與捷運，而高鐵北段（台北到新竹）的運量過載，不能一直只靠高鐵。陳世凱回應說，這2、3年來有加強跨運具的運輸聯防，台鐵在颱風假晚上也有協助疏運，但李昆澤提醒，應儘速針對實際運輸狀況檢討，提出更有效能的方式。

輔導地方劃設待轉區

「機車待轉很容易出意外！」民進黨立委林俊憲指出，交通部業務報告雖盼確保民眾出門安全，但機車族卻面臨很多危險：我國機車事故從2020年的38萬件增加到去年的41萬件，連續6年左轉肇事的機車事故破萬，由於機車要兩段式左轉，但各地待轉區劃設標準不一，有太小、容易壓到斑馬線、在大車轉彎路徑等問題，導致不安全且機車族容易遭開罰。

陳世凱回應說，交通部針對劃設待轉區有SOP，規範與指引都有，如今也正在輔導地方政府統一劃設，另外也要求地方政府將罰單收入全數用於交通安全改善；林俊憲也呼籲交通部要與警政單位溝通，針對待轉區太滿等狀況不要開罰，陳世凱表示，2周前就有進行溝通，待轉區有一些特殊狀況不會開罰。

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