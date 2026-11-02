消基會新董監事上任 關心跨境平台、深偽風險

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

消基會日後將聚焦跨境平台消費者保護、AI與深偽風險，還有個資保障！消基會2日舉行第22、23屆董監事交接典禮，原董事長、台科大資工系教授鄧惟中卸任，由台大資工系教授卓政宏接任。未來將推動降低團訟門檻、增加觸及率，並關注跨境交易、AI風險與強化個資保護議題。

消基會2日舉行董監事交接典禮，食藥署長姜至剛、行政院消保處處長鍾瑞蘭、法務部、衛福部、經濟部與新北市法制局等部會局處的官員也出席致意。

降低消費團訟門檻

消基會名譽董事長李伸一指出，消基會自創立以來，希望喚起社會對消費者權益的重視，也創造許多歷史上不可抹滅的事情，包括推動《商標法》修法與《消保法》立法，包括在汽水瓶爆炸、過期進口食品、泡水車等事件替民眾爭取權益。他希望未來消基會能加強預防與救濟管道、降低重大消費案件團體訴訟門檻、增加監測網，還有在高齡者、年輕世代推廣。

「我們的自媒體點閱率不太好！」鄧惟中指出，如何加強新世代對於消基會的認識，還有與各行各業在AI上的合作，希望是未來可以加強的部分。

強化跨境追訴與求償

卓政宏致詞時則說，數位科技從資訊化、網路化、行動通訊走向人工智慧，已經全面改變消費行為，企業掌握的技術與資料日益龐大，但消費者卻可能因為資訊不對稱、跨境管轄困難與資安風險，陷入更不利的處境，因此新型態消費者保護必須超越傳統的事後申訴與法律救濟。

新董事會將會關注以下方向：一、深化跨境消保合作與平台責任：針對跨境交易、服務提供與消費者所在地不同所造成的管轄與求償障礙，積極聯繫國際消保團體，推動資訊交流、共同倡議與有效救濟；二、檢視數位交易與資料利用；三、正視AI與深偽資訊風險，尤其是AI生成廣告、深偽內容與高度個人化行銷可能造成的誤導與詐騙風險；四、強化個資保護，降低外洩傷害。

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