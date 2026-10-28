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防假都更真炒作 內政部：加強評估、老宅延壽

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導

「大規模、高容積獎勵的重建區域，應強化設宅配套！」學者李得全28日在立法院《都更及危老條例》修法公聽會時指出，都更應有「排富門檻」與「移轉年限限制」等配套，以防範「假都更真炒作」；內政部次長董建宏則說，會與地方政府加強評估，還有加速老宅延壽。

防範「假都更真炒作」

北市大城市發展學系兼任副教授李得全表示，《都更》與《危老》條例中的容積獎勵屬於公共資源分配，長期以來在學術、實務與社會界容易引發衝突，包括市民擔心居住環境壅擠、地主不希望增加自籌資金負擔、居住正義、防災等問題，因此建議在這兩部法都要規範「公益性」、「永續性」與「合理性」。

另外，李得全也指出，針對大規模、高容積獎勵的重建區域，應強化「社會住宅無償捐贈」的配套，包括「公設比上限」等，避免社區用高額管理費排擠社宅用戶；同時也要修《都更條例》第65條，防範「自主更新」淪為規避公益回饋的後門，還有增訂「排富門檻」與「移轉年限限制」，防範「假都更真炒作」。

增加係數刺激民間參與

都更研究發展基金會執行長麥怡安則說，過去刺激民間參與都更的制度並未發揮成效，包括都更表內項目遭到擠壓，或是未善用係數（法定容積轉換為建物權狀坪數的常數）認定，建立中央未來修法可將係數直接訂為2，並要求地方政府善用係數設定，增加民間參與誘因。

對於這些建議，內政部次長董建宏回應說，內政部在進行都市更新時，會考慮容積獎勵的必要性，並考量合理的環境發展，不會過度擴張。他說，包括都更危老的深挖工程等，都需要考慮到環境的容受力、TOD（大眾運輸導向型發展）、都更範圍等，若地方政府都更區已經有交通便利性，會全面性檢討包括停車空間增加等因素。

加速核定老宅延壽

「都更不只都更與危老，還可『老宅延壽』！」董建宏指出，內政部老宅延壽已在21個縣市開辦，第一階段有2.6萬人次申請，受委託案件中，透天厝1200多件、公寓也有74件，雙北多戶數的公寓申請很踴躍，未來將加速老宅延壽核定，後續也透過包租代管等方式，讓住宅能合理使用，需要的人都有機會獲得安身立命的地方。

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