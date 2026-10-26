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因應超高齡化 將加強預防、評估與活動空間

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
副總統蕭美琴26日出席「2026超高齡行動峰會」，說明政府如何因應超高齡社會。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
副總統蕭美琴26日出席「2026超高齡行動峰會」，說明政府如何因應超高齡社會。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府將加強疾病預防、生活型態衛教與長者活動空間，因應超高齡社會！」副總統蕭美琴26日出席「2026超高齡行動峰會」表示，超高齡社會是複合性問題，同樣也要複合性解方因應；論壇也提出五大倡議，包括健全退休保障、整合醫療長照、活化長壽資本、串聯商保與健康樂活。

新光人壽慈善基金會26日主辦「2026超高齡行動峰會」，邀集國內外政策、金融、醫療、健康與長照領域代表，從全球長壽趨勢、長青世代資本、商保與數位醫療、健康老化到生命尊嚴，透過專題演講、爐邊對話及四場圓桌論壇，除了討論「高齡化帶來什麼挑戰」，更思考如何讓每個人活得更健康、安心、有選擇。

增加健檢與預防

副總統蕭美琴致詞時表示，本來想說自我定義為「銀髮族」，但衛福部跟她說這是有法定年齡的，台灣於2025年進入「超高齡社會」，面臨醫療、照顧、家庭支持等複合性挑戰，也需要複合性解方。她強調，雖然每個個人、生命與家庭面臨的挑戰獨一無二，但共同的問題都是探討如何健康老化，即使歲數增長也要活得健康、有尊嚴。

「我國長照預算從不到50億增加到1100多億！」蕭美琴表示，總統賴清德也特別成立健康台灣推動委員會，啟動深耕醫療、「888」三高預防等計畫，協助民眾建立良好生活型態，並以三大面向落實：一是精準評估、守護長者自主能力，包括先進整合照護、社區推動全方位體檢，長者若經檢查有異狀就可馬上轉介。

提供銀髮友善據點

「二是加強慢性病防治、努力延長健康餘命。」蕭美琴指出，健康就像存摺，不能只有生病時才能照顧，希望透過加強篩檢與防護網，從日常生活健康管理減少疾病；最後是世代共榮，政府在全國佈建關懷據點、銀髮健身俱樂部、健康促進站與營養推廣中心，各部會也提供多元活動據點，讓長者不只有活動空間，也是陪伴不孤單的所在。

蕭美琴表示，「韌性」這個詞，是指面對任何挑戰，社會都有很好的適應力與復原力，在長照方面，需要建立更強大、更具包容性的社會結構，她也感謝除了政府以外，民間企業與團體以金融支持、保險、科技與AI導入新興輔具，還有高齡住宅等面向，讓超高齡社會能有更安心與品質的高齡生活。

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