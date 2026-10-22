違規真的會傳染！研究揭「壞蘋果效應」 關鍵在有無懲罰

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】荷蘭行為科學研究指出，當看到有人打破規則卻沒被懲罰時，「別人可以，我為什麼不行」的心態就會被瞬間觸發，讓違規行為像病毒般迅速蔓延，便會形成「壞蘋果」效應。專家強調，壞蘋果效應的遏止關鍵在於建立即時且透明的懲處機制，而不是單純指望大家自律。

觀察學習與模仿

《衛報》報導，最新心理學與行為科學研究揭示了「壞蘋果」效應背後的心理機制，發現違規行為在群體中具備極強的傳染性。研究表明，當個體觀察到同儕或權威人士違反既定常規卻未遭制裁時，心理防線便會鬆懈，甚至產生合理化自身行為的心態。

事實上，這種因模仿而產生的連鎖反應，往往會讓整個團隊的紀律在短時間內崩解，原本安分守己的成員也可能在潛移默化中加入違規行列。如此一來，若缺乏有效的初始遏止手段，違規文化便會迅速取代正向規範，演變成普遍存在的群體盲從現象。

規範鬆動缺乏監管

《科學新聞網》報導，當團體中的違規行為開始滋長時，整體社會規範會出現「鬆動」的現象，導致原本清晰的行為界線變得模糊。研究人員透過實驗發現，環境中的微小失序信號會直接暗示大腦「此處缺乏監管」，進而降低其他人的道德約束力，助長更多脫序行為。

儘管許多組織試圖透過道德教育來改善秩序，但研究顯示，唯有落實即時且一致的問責與透明度，才能真正阻斷違規行為的傳播鏈。因此，在團體管理中及早處理「壞蘋果」，不僅能維護組織紀律，更能有效預防更大規模的集體失序。

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