持有電子菸還不開罰 回收工作如無底洞

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「法律不三讀，回收桶就沒有終點！」國健署日前公布，全台電子煙累計回收633公斤、逾1.2萬支，但現制仍未將「持有」電子煙納入處罰，讓回收措施形同無底洞。因此國教行動聯盟19日召開記者會，呼籲立法院本會期儘速完成《菸害防制法》修正案三讀，對持有電子菸開罰。

持有入法才能開罰

國教盟理事長王瀚陽表示，回收數量不能直接推論電子煙實際流通規模，更不代表問題已解決。現行菸防法雖已禁止電子煙製造、輸入、販賣與使用，但「持有」要等修法才能納入處罰；依草案規劃，緩衝期屆滿後持有電子煙將處3萬元以上10萬元以下罰鍰。

法律一日不三讀，非法供應端的刑責與網路業者管理義務也同步延宕，菸盒85%警示圖文更是越晚三讀。

國健署114年青少年吸菸行為調查顯示，國中生電子煙使用率2.1%、高中職5.1%，推估至少有4萬名青少年使用電子煙。王瀚陽並提醒，行政院6月27日起已將依托咪酯列為第一級毒品，但此毒品正持續被摻入電子煙煙彈，危害青少年健康。

電子煙含致癌物質

台灣醫界菸害防制聯盟秘書長、臺大醫院家醫部主治醫師郭斐然指出，WHO警告電子煙氣溶膠通常含有尼古丁及其他有毒物質，部分具致癌性，並可能增加心臟及肺部疾病風險；尼古丁高度成癮，青少年接觸可能對腦部發育造成長期不良影響。他提醒，電子煙常偽裝成USB、筆等日常用品，多為甜味或水果味，家長不易從菸味察覺。

在立法進度方面，立法院衛環委員會7月15日已審查通過將菸盒警示圖文面積由現行50%提高至85%，7月30日朝野協商也通過多項條文，僅剩第7條與第10條兩條保留送院會處理。然而截至14日，院會議事日程仍未排入本案，因此他們呼籲政府儘速完成修法，衛福部與教育部則要落實青少年防治教育。

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