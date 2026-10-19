呼吸訓練可改變意識 讓大腦神經網絡同步

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

呼吸能夠改變人的意識！荷蘭腦科學研究指出，透過特定的密集呼吸訓練，確實能引發類似迷幻藥的意識改變狀態，並促成大腦神經網絡的跨區域溝通。專家認為，這項發現有助於加深對人類意識機制的理解，未來甚至有望應用於心理治療與精神疾病的非藥物輔助。

大腦意識改變狀態

《ScienceAlert》報導，拉德堡大學研究團隊透過實驗發現，受試者在進行數十分鐘的密集呼吸訓練後，大腦活動出現顯著變化，並進入了一種被稱為「意識改變狀態」的獨特經驗。這種狀態伴隨著深度放鬆、視覺感知扭曲以及自我邊界的模糊，其體驗強度甚至與攝入迷幻藥物後的感受有幾分相似。

事實上，這種現象並非純粹的心理暗示，而是因為快速且深沈的呼吸模式改變了體內的血氧與二氧化碳濃度，進而對中樞神經系統產生直接的生理調節作用。如此一來，人類僅透過自主調節呼吸，便能安全地啟動大腦深層的潛能與感知重塑。

不同區域網絡連結

《Medical Xpress》報導，根據神經影像學分析顯示，密集呼吸訓練能顯著增強大腦不同區域之間的動態通訊能力，打破平時固定的神經傳導路徑。學者解釋，平時大腦各區的運作相對獨立，但在經歷此類呼吸法後，原本分工明確的腦區開始出現高度同步的網絡連結，這正是產生深刻意識轉變的關鍵物理機制。

雖然科學界對於呼吸法如何精準調控意識狀態仍有待更多臨床實驗來佐證，但這項研究無疑為不具侵入性、無藥物副作用的意識探索開闢了新途徑。未來，這類呼吸療法有望在憂鬱症、焦慮症或創傷後壓力症候群的治療上，展現出巨大的潛在應用價值。

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