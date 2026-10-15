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被邊緣化？維基百科女性傳記僅19% 遭批偏重男性與西方

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導

【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】維基百科中的女性人物僅占19%？維基百科遭批評內容偏重男性及富裕國家。由於維基百科的編輯者均以歐洲中年白人男性為主，導致女性成就與非西方地區的知識遭到忽略。為此，丹麥裔英國主持人桑迪·托克斯維格正與劍橋大學合作推動「Mappa Mundi」計畫，盼建立互動式數位知識地圖，收錄遭邊緣化的女性人物或刪除的地域知識。

知識記錄失衡

根據《The Guardian》報導，維基百科目前有超過6,500萬篇條目，涵蓋300多種語言，但維基媒體基金會自行估計，女性人物傳記僅占19%。

丹麥裔英國主持人桑迪·托克斯維格認為，這與編輯者多為「有時間也有技術的歐洲中年白人男性」有關，他並以加拿大物理學家唐娜·斯特里克蘭為例，指出她的傳記草稿曾遭維基百科駁回，直到2018年獲得諾貝爾物理學獎後才成功建立。維基內容的地理分布也存在落差，牛津網路研究所2013年的研究發現，維基百科對德國的介紹，比非洲與南美洲兩大洲合計還多。

女性條目更常被刪

根據《Al Jazeera》報導，維基百科超過八成的志工編輯者為男性，性別失衡也反映在條目內容中。2021年發表的一項研究發現，在被提名刪除的維基百科人物傳記中，約41%為女性。為改善這項落差，維基百科社群與相關組織持續推動女性人物條目編輯活動，補充女性的成就。

另闢蹊徑補缺漏

根據《The Telegraph》報導，托克斯維格在英國切爾滕漢文學節上表示，她已投入多年籌辦「Mappa Mundi」平台，計畫為遭邊緣化或刪除的知識提供新的收錄空間；她也擔心，若人工智慧持續使用維基百科這類既有偏頗的資料訓練，原有的知識缺漏將進一步延續。

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