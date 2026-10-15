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用聲音可學好新語言 大量聆聽助口語流利

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】如何更有效率學好新語言？英國語言學研究指出，學習外語時應優先聚焦於聲音與音韻覺察，透過辨識與複製微小的語音差異，可提升新語言的聽力理解與口語流利度。專家建議，學習者在初期不應過度依賴視覺拼字，而應透過大量聆聽與建立大腦的語音對應機制。

聚焦語音提升成效

衛報》報導，傳統語言教學往往過早引入書面文字，導致學習者習慣將外語發音與母語拼字規則相連結，進而產生口音偏差或聽力盲點。相反地，若能先培養對聲音節奏與語調的「音韻覺察」，大腦便能更自然地建立神經迴路，精準捕捉外語中微小的音調變化與連音現象。

如此一來，學習者在面對複雜的外語會話時，能有效降低因聽不懂而產生的焦慮感。語言學家指出，這種以聲音為核心的學習法不僅能加快詞彙記憶的速度，還能從根本上改善發音的自然度，使口語表達更貼近母語人士的習慣。

天生好耳力助語言

Science X》報導，具備良好音樂感或對聲音高度敏銳的人，通常在學習新語言時展現出更強的適應力與模仿能力。研究人員透過實驗發現，這些「好耳力」的學習者能更快解構外語中的重音與音韻結構，並在短時間內辨識出不同方言或語調之間的細微差異。

儘管市面上的語言學習軟體多半著重於圖文配對與拼字練習，但越來越多的認知科學研究正推動將「聽覺訓練」納入基礎課程中。未來，掌握聲音的本質才是突破外語學習瓶頸的關鍵，透過科學化的聽力訓練，每位學習者都能為語言能力打下穩固的根基。

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