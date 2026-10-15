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吃肉可以活更久？調查「活到百歲機率更高」專家：應均衡攝取

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
根據中國健康長壽追蹤調查指出，肉食族群活到百歲的機率似乎更高，顛覆了許多人對於純素飲食的長壽印象。（Photo by Eiliv Aceron on Unsplash under C.C License）
根據中國健康長壽追蹤調查指出，肉食族群活到百歲的機率似乎更高，顛覆了許多人對於純素飲食的長壽印象。（Photo by Eiliv Aceron on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】吃肉真的可以活更久嗎？根據中國健康長壽追蹤調查指出，肉食族群活到百歲的機率似乎更高，顛覆了許多人對於純素飲食的長壽印象。專家強調，這項發現並不意味著可以無節制地大魚大肉，而是要保持多元且均衡的飲食習慣。

肉食長壽新發現

ScienceAlert》報導，這項針對極端長壽人群的飲食分析顯示，許多百歲老人並非全然的素食主義者，反而在飲食中經常包含適量的肉類攝取。科學家透過對特定長壽群體的追蹤調查發現，肉食習慣與突破百歲大關之間存在著高度的正相關，顛覆了許多人對於純素飲食才是長壽唯一解方的傳統印象。

儘管數據表面上支持肉食族群的長壽優勢，但這可能與這些老人所處的整體生活環境、基因背景以及蛋白質帶來的營養支持密不可分。因此，單純將長壽歸因於吃肉，將無法完整解開長壽的真正密碼。

均衡飲食是關鍵

The Conversation》報導，營養學專家進一步分析指出，這些百歲老人之所以能長壽，關鍵往往在於其整體的飲食均衡與生活型態，而非單一食物的功勞。許多高齡者雖然維持吃肉的習慣，但他們的食物來源多半天然、未經過度加工，且總熱量攝取也維持在適當範圍。

目前，雖然相關研究引發了對於肉食與長壽關係的廣泛討論，但專家仍建議民眾應保持多元且均衡的飲食結構。綜觀各國的長壽地區飲食模式，適量攝取優質蛋白質、搭配豐富蔬果與規律運動，才是延年益壽的最佳實踐之道。

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