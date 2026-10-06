女性疼痛程度高於男性 醫療應重視性別差距

女性生理上比男性感受到更多疼痛？根據跨國流行病學研究顯示，女性在身體各部位所感受到的疼痛程度普遍高於男性，而最劇烈的痛感攀升期往往發生在55歲之前的黃金歲月。專家強調，全球性的「性別痛感差距」確實存在，醫療體系應投入客觀評估與個人化治療方案。

全身痛感顯著高於男性

《衛報》報導，發表於權威期刊《自然醫學》的最新研究分析了1990年至2025年間、涵蓋全球118個國家及600多萬名受試者的數據。研究顯示，在頭部、面部、頸肩、胸部、腹部及四肢等11個身體部位中，女性自我報告的疼痛感均高於男性，其中又以頭痛、面部疼痛與腹痛的差異最為顯著。

即使男女的疼痛機率均會隨年齡增長而上升，但最高強度痛感高峰卻集中在中壯年時期，代表絕大多數的生命疼痛負擔其實積累於工作與育兒的黃金階段。此外，約有18.3%的全球疼痛負擔可歸因於吸菸、肥胖以及低家庭收入等可干預因子。

性別痛感忽視女性

《Medical Xpress》報導，英國愛丁堡大學生殖健康中心主任霍恩教授指出，疼痛激增的階段正值女性投身職場、照護家庭與生育的重要時期，這項研究提供了強有力的數據，證明全球「性別痛感差距」普遍且真實地存在。

雖然醫學界已開始關注性別差異對疼痛機制的影響，但專家認為要弭平這項差距，醫療體系必須更加嚴肅看待女性的痛感主訴，並在研究與臨床數據中例行性進行性別分析。因此，透過妥善資助生物與社會病因研究，開發更具針對性的個人化醫療方案，才能為全球女性提供更公平且有效的健康保障。

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