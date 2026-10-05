迪士尼受跨世代歡迎 因掌握人類核心信念

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

迪士尼電影如何跨越數十年陪伴不同世代成長？波蘭動畫研究顯示，高達84%的波蘭成年人童年時期定期觀賞迪士尼故事，且82%至今仍保持喜愛。學者指出，迪士尼劇情的吸引力遠超乎懷舊情懷，其核心價值如友誼、忠誠與正義，成為跨世代情感的重要紐帶。

核心價值超越懷舊

《歐洲新聞網》報導，華沙社會科學與人文大學與波蘭迪士尼跨世代調查指出，迪士尼故事深植人心背後有強大的社會價值觀支撐。對此，迪士尼角色鮮少單打獨鬥，故事強調的人際連結與善意，構成了跨世代共享的文化基礎。

研究顯示，高達46%的受訪者認為「友誼與忠誠」是迪士尼傳遞最重要的價值，其次為「正義戰勝邪惡」（43%）與「克服困難」（32%），而金錢、名聲或競爭則幾乎未被提及。

如今，迪士尼動畫不僅是童年的娛樂記憶，更形塑了大眾對善良、責任與個人成長的認知。調查亦發現，高達89%的波蘭人認同「友善待人」與「做真實的自己」至關重要，顯示這些經典作品所傳達的價值觀，在成年後依然深刻影響著社會大眾的處事態度。

解讀故事世代差異

《IndexBox》指出，1945至1965年間出生的戰後嬰兒潮世代中，有54%重視「正義戰勝邪惡」，偏好明確的正邪規範；相比之下，1995年後出生的Z世代僅有24%強調此點，轉而追求「自我實現」與「多元包容」，這反映出年輕一代對英雄角色的期待已從「恢復秩序」轉向「尋找自我與選擇人生道路」。

雖然不同世代對劇情的偏好有所轉變，但高達87%的受訪者仍希望保留迪士尼的經典價值，其中46%的Z世代支持將經典價值與現代理念相結合。因此，迪士尼故事並未因時代變遷而被淘汰，反而透過不斷調整敘事角度，持續在傳統價值與現代精神之間取得平衡，成為連結不同世代溝通的橋樑。

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