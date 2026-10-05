抗癌藥物可阻斷瘧疾 兼可降低細胞毒性

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

抗癌藥物也能成為蚊子的致命武器！巴西研究團隊發現，由抗癌藥物衍生的特定分子化合物，能同時摧毀瘧原蟲的無性生殖與有性生殖階段，不僅能治療受感染的患者，更能有效切斷瘧疾在人與蚊子之間的傳播鏈。專家指出，這項發現有望解決日益嚴重的抗藥性瘧疾。

攻克雙重生命週期

《科技日報》報導，巴西聖保羅大學藥學科學學院研究團隊測試了14種源自抗癌藥物的化合物，發現其能有效消除引發高達90%瘧疾死亡病例的惡性瘧原蟲。相較於傳統藥物僅能作用於單一階段，這些新分子能同時在無性生殖期與配子體期打擊寄生蟲。

事實上，該化合物不僅能殺死在人體血液中大量繁殖並引發高燒的寄生蟲，還能清除會隨吸血進入蚊體內傳播的配子體。聖保羅大學教授賈西亞指出，這種雙重打擊機制能兼顧「治療感染者」與「阻止社區傳播」兩大目標，對當前每年造成約60萬人死亡的瘧疾疫情具有重大臨床意義。

標靶機制降低毒性

《Science X》報導，由於這類抗癌衍生分子通常伴隨著疲勞、噁心或血小板減少等副作用，且在體內容易快速降解，研究團隊正透過「理性藥物設計」進一步優化其化學結構。研究證實，瘧原蟲體內的組蛋白去乙醯化酶 (HDAC) 是極為關鍵的治療標靶，透過精準打擊該酵素，能顯著提升藥物對寄生蟲的選擇性並降低對人體細胞的毒性。

儘管該實驗成果仍處於體外細胞試驗階段，但研究團隊已規劃下一步針對巴西北部普遍存在且易在肝臟復發的間日瘧原蟲進行測試。未來，科學家期盼能開發出高穩定性且不易產生抗藥性新型抗瘧藥物，為全球公共衛生防線提供更強大的制度與醫療保障。

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