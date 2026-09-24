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最低工資應至少漲7% 時薪211元、月薪31792

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
全產總等勞團24日在勞動部門口抗議，呼籲最低工資應該要漲到31792元（7.77%）。中央社示意圖
全產總等勞團24日在勞動部門口抗議，呼籲最低工資應該要漲到31792元（7.77%）。中央社示意圖

最低工資應漲到31792元、時薪要從196調到211元！」勞團24日一早在勞動部門口抗議，呼籲最低工資不只要破3萬、時薪不只要破2百，更要因應通膨2%、經濟成長率11%的趨勢，漲7.77%。勞團強調，基層勞工流汗打拚，不應被排除在經濟繁榮之外。

經濟熱與通膨應調薪

全國產業總工會理事長戴國榮指出，今年在AI與出口帶動下，台灣全年經濟成長率飆升至11.48%，創下39年來新高，但通膨與物價依舊高漲、CPI估2.03%，正是打破低薪魔咒、達成「連續第11年調漲」的關鍵時刻。但部分雇主團體卻以「外熱內冷」、「傳統產業經營困難」為藉口，試圖全面壓低調幅，只願象徵性微調「3%以下」。

「基層勞工流汗打拚，憑什麼被排除在經濟繁榮之外？」戴國榮質疑，新北市與高雄市今年1至5月每人每月生活費支出的成長率已超過5%，雞蛋、豬肉、米等重要民生物資的 CPI 漲幅對邊際勞工實質薪資購買力不小，以及貧富差距持續擴大下，去年調漲3.18%的幅度根本不夠（28600到29500元）。

零碎工時者貢獻多

全產總堅持，最低工資調幅必須達到7.77%，使年月薪調升至31792元、時薪調升至211元．藉此維護邊際勞工的生存安全網。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉強調，訂定最低工資的目的，在於保障約200多萬最底層勞工的基本生活。對於資方不斷強調「GDP主要由高科技產業所貢獻」，他反問，許多基層零碎工時者，例如便利商店的打工學生、早餐店與飯糰攤等基層從業者，領取了最低工資卻提供了社會運作不可或缺的服務，難道不是GDP成長的隱形推手？

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