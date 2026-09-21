石崇良：決擴大醫療投資 強化藥物韌性、臨床試驗

「台灣藥的原料太多藥進口，政府要推動『國藥國造』，讓民眾看醫生更安心！」衛福部長石崇良21日介紹醫療政策指出，政府持續增加健保總額，同時也要確保藥物供應穩定，以及發展生技產業，因此希望增加我國臨床試驗，讓更多先進療法能在台灣使用，同時發展生技產業。

打造藥物「非紅供應鍊」

衛福部長石崇良21日出席「恆健康趨勢論壇」並進行專題演講。他指出，台灣面臨高齡化壓力、健保財務壓力、數位轉型與去全球化等挑戰，因此要擴大對醫療的投資，包括提高健保總額、百億癌症新藥基金，還有4年275億留住護理人才等，同時還要提升藥物韌性，打造藥物的「非紅供應鏈」。

「全球藥物原料集中在中國與印度出口！」石崇良說，但中國的不可預期性高，因此要發展「國藥國造」，且對品質與價格更加要求，讓國內更多醫療院所使用，同時也放寬4類國產新藥審查時間至100天，比在美、歐、日任兩地獲得藥證的180天還要短，若無法台灣製造的藥物，則需新建穩定供應鏈。

石崇良表示，在藥價調查方面，目前是3年不調整，未來要調整也只會「抓大放小」。他說，台灣健保給付的藥物約1.2萬項，過去藥價調整要處理6千項，相當傷筋動骨，但後來陸續有下降到2千項。另外，也希望縮短臨床試驗的時間，吸引外國人來台進行臨床實驗，或是鼓勵國人進行，讓相關療程更適合台灣人，同時帶動生技產業發展。

強化慢病預防與照護

健保署副署長顏家瑞則說，政府將改善健保財務、普及醫療服務、精準癌症防治、強化慢性病照護、改革藥品與醫療數位升級等作為健康政策主軸，例如推廣偏向全人全家全社區照護計畫、保證偏鄉的燈塔型醫院營運，維持急重症服務量能、推動「大家醫計畫」與在宅急證照護，增加醫療體系韌性。

以慢性病的「大家醫計畫」為例，2026年已經有341萬人（61.1%）三高患者接受家醫計畫、代謝症候群防治計畫與全人全社區防護計畫，嚴重程度較高者會由區域級以上醫院收案，從2025年起也導入「生活習慣諮商」，藉由醫療團隊介入改變病人整體生活方式，有效控制慢性病病程發展。

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