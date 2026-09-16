情緒激動恐為失智 醫生提醒觀察訊號

近年勞動基金收益大好，愈來愈多勞工參加勞退金自提，為自己累積有保障的退休老本。據勞保局7月最新統計，勞退提繳總人數786.6萬人，其中自提總人數逾158.3萬人，自提率達20.13%，等於每5名勞工就有1人自提。其中，50歲以上勞工為各年齡層的自提之冠，29歲以下自提比例也明顯增加，顯示年輕世代愈來愈有提早開始、發揮時間複利的理財觀念。

2026-09-16 11:51