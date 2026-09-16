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情緒激動恐為失智 醫生提醒觀察訊號
「若病友有重複性動作、來回踱步、咒罵、提高音量大喊大叫等不同以往的『激動』症狀，有可能是失智症，應儘速就醫！」老年精神、臨床失智症等醫學會16日召開記者會提醒，近年來失智確診率上升，可透過量表評估是否失智，並依據程度不同進行非藥物或藥物治療。
指引判斷是否確診
高醫大附設中和醫院精神醫學部主任陳正生表示，針對失智症治療他們提出了10點「症狀評估與治療專家共識」，包括先區辨過度動作、言語攻擊與肢體衝突，還有照顧者使用具信效度量表，若有相關症狀，經過評估可進入「失智社區服務據點」，後續更有非藥物治療與多種藥物治療，但藥物需以「低劑量、短期使用」為原則。
指引「AASC®阿茲海默激動症狀-照顧者觀察篩檢量表」的部分有兩題，陳正生說，若病友有重複性動作、來回踱步、咒罵、提高音量大喊大叫、抗拒協助等與過往不同的行為，且會對患者人際關係、活動參與與接受照護的意願產生負面影響，就可以就醫請醫生進一步評估。
及早治療降低負擔
天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院神經內科主任劉議謙指出，疑似失智或確診失智症後，家屬可透過神經科與精神科跨科合作的「失智共同照護中心」尋求諮詢、轉介追蹤與照護整合，若輕度失智可到社區服務據點參加促進認知或延緩退化的活動，重度失智則可轉日照中心。
「早期治療才能降低照護負擔！」台灣臨床失智症醫學會理事長徐榮隆表示，失智症的成因是因為前額葉失去功能，加上反映情緒的杏仁核過度旺盛，若能早期介入較有機會有效改善；台灣老年精神醫學會理事長邱智強分享說，有公司大老闆失智，整天懷疑太太紅杏出牆，後來就醫後家人都相當感謝，若有相關徵兆應儘早求助專業。
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