指甲凹陷反映身體異狀 變色則有患病風險

指甲出現變化會是健康警訊！美國健康研究指出，指甲的顏色、質地與形狀變化，往往反映出人體內部的潛在疾病，甚至可能是心臟病、肺病或營養不良的初期徵兆。專家強調，指甲床下的微血管與組織對身體健康狀態極為敏感，若發現異常應及時尋求醫療專業評估。

指甲凹陷反映異狀

《sciencealert》報導，指甲的細微變化往往是全身性疾病的反射鏡，當指甲開始向軟組織彎曲、指端膨大時，通常代表血液中的氧氣含量不足，這可能與慢性肺部疾病、心臟病或腸道發炎密切相關。此外，指甲表面若出現橫向溝槽，則可能是身體曾遭受嚴重感染、高燒或經歷重大手術的痕跡。

如此一來，指甲生長停滯或結構改變，將成為醫師臨床診斷時的重要輔助依據。專家強調，雖然單一指甲症狀不一定代表重大疾病，但若變化持續存在且伴隨其他身體不適，就不應忽視這項來自體內的健康警訊。

顏色異常尋求診治

《克里夫蘭診所》指出，指甲顏色的轉變同樣蘊含豐富的健康資訊，例如：指甲呈現蒼白可能與貧血有關，而黃指甲則常見於真菌感染或呼吸系統問題。皮膚科醫師表示，指甲下方若出現暗色縱向條紋，雖然多數為良性色素沉澱，但少數情況下可能是黑色素瘤等皮膚癌的徵兆，需要透過專業檢查來進一步排除。

雖然許多指甲變化僅是輕微的營養缺乏或外傷所致，但透過觀察指甲狀態，民眾能更敏銳地察覺身體的異常變化。因此，維持良好的指甲衛生與定期自我檢查，結合適時的醫療諮詢，能幫助人們早一步發現潛在的健康風險。

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