7成糖友有血糖焦慮 連續監測可管控升降

「7成糖友會擔心血糖檢測結果，若能考慮將指扎監測改成連續監測，有望降低焦慮！」糖尿病關懷基金會15日召開記者會指出，僅33%糖友會檢討為何出現血糖異常波動，而血糖高低與生活、飲食與情緒等因素息息相關，若能連續監測，較能了解變化原因，因應糖尿病會更安心。

糖尿病併發影響生活

糖尿病關懷基金會執行長李弘元指出，5成糖友雖然控制血糖達標，但77%擔心回診的HbA1c（糖化血色素）檢驗結果，可卻僅有12%每日量測血糖，約只有一半糖友每周測量血糖，顯示患者對於個人血糖狀況掌握度低，可能缺乏合適的量測工具；83%糖友曾出現高低血糖狀況，75%會處理血糖異常，但僅有33%糖友會檢討為何有血糖異常波動。

「罹病5到10年的糖友控糖心信最低（39%）！」李弘元指出，這類族群中60%是40到60歲、80%還在工作、42%擔任管理職，多屬於社會中堅分子，面臨職場與家庭雙重壓力，56%擔心血糖起伏無法專心工作，55%擔心被迫提早退休，且根據研究指出，糖尿病若有併發症，醫療支出恐增加2到3倍，還會降低勞參率與增加病假天數。

了解血糖變化原因

新店耕莘醫院新陳代謝內分泌科主任馬文雅舉例說，有糖友因為擔心血糖降不下來，因此裝設連續血糖監測器（CGM），後來也發現有時候因為情緒緊張，沒吃東西血糖也會上升。她指出，若能了解血糖「為何波動」，就可以降低不確定的焦慮感，也比較敢吃東西，「因為知道什麼樣的食物可以讓血糖更平穩」。

馬文雅指出，過去建議多次胰島素注射，或是接受強化治療的糖友可改使用連續血糖監測器，但近年來指引持續調整，從基礎胰島素治療，到後來美國指引甚至建議所有糖尿病友，還有確診初期糖友都可使用。

她提醒說，血糖與生活作息息相關，傳統指扎（BGM）只能測得特定時間的血糖，較難掌握整天的變化，若能降低血糖焦慮，也有助對抗糖尿病。

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