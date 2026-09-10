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鹹蛋白廢物再利用 纖蛋白營養價值高

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
畜試所10日公布鹹蛋白的新研究成果，可製成「含纖鹹蛋白」、增加營養與可食用性。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
畜試所10日公布鹹蛋白的新研究成果，可製成「含纖鹹蛋白」、增加營養與可食用性。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

月餅常被丟棄的鹹蛋白，透過專利技術減少鹽分、增加硬度，可以變成營養的「含纖鹹蛋白」！農業部畜試所10日公布最新研究成果，將高鹽、易碎的鹹蛋白，透過技術轉化為可切片、調理的「纖蛋白」。畜試所所長黃振芳表示，台灣1年有4300噸鹹蛋白，盼藉此更減少浪費蛋。

現場也邀請商家烹飪「纖蛋白」，只見工作人員將纖蛋白切成小片，用湯煮後灑上胡椒與青蔥，或是沾上醬油後即可食用，吃起來不會太鹹，而且很像豆干等豆製品。現場也列出纖蛋白未來可能的用途，例如加入三明治中，或是做為火鍋料、蛋白麵調理包、熱炒與冷盤配料使用。

黃振芳表示，台灣1年丟掉約4300噸鹹蛋白，雖然鹹蛋白富含蛋白質，但因為鹽分太高、易脆，過去只有作為部分麵條與魚丸的添加物，多數都被丟棄。但透過畜試所開發的最新技術，加入膳食纖維並利用專利技術，將鹽分從過去的5.5到9%下降到1.5%左右，讓鹽度下降，同時產品質地更加堅韌。

「含纖鹹蛋白營養價值很高！」畜試所指出，經檢驗發現，含纖鹹蛋白每100公克有9.9克蛋白質、4.7克膳食纖維、脂肪僅0.3公克，且完全沒有檢驗出糖份，鈉含量則是壓低到453毫克。黃振芳表示，希望藉由此技術，讓「全蛋可以全利用」，並加強農業的循環永續發展。


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廢物 月餅 膳食纖維

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