人類頭骨髓免疫樞紐 可助抵抗腦癌與中風

頭骨髓藏有對抗腦部疾病的護衛軍！德國醫學研究指出，人類頭骨內部的骨髓蘊含獨特的「免疫樞紐」，能夠直接向腦部輸送特定的免疫細胞，以抵禦腦癌、中風及腦膜炎等重症。專家指出，這項研究顛覆過去對腦部免疫機制的認知，有望為腦部疾病開闢新的治療管道。

頭骨髓護衛腦部

《德國之聲》報導，德國慕尼黑大學結合多國學者的研究指出，人類與小鼠頭骨骨髓內藏有數以千計細微的微血管通道，這些通道直通腦膜，形成一個獨立於身體其他骨髓的專屬免疫系統。

傳統醫學認為大腦受限於血腦屏障，難以與全身免疫細胞互動；然而，該研究揭示頭骨骨髓如同大腦的「後勤指揮部」，能第一時間提供中性粒細胞與骨髓系細胞來防禦腦部病變，而這些特殊通道將迅速響應腦部發炎訊號。

研究團隊強調，由於頭骨骨髓距離大腦疾病僅有咫尺之遙，了解其細胞發育與遷移路徑，將大幅提升醫學界對阿茲海默症、多發性硬化症及急性中風等嚴重神經系統疾病的臨床預後評估。

標靶治療腦癌

《News-Medical》報導，在腦癌實驗中，這些免疫樞紐展現出極高的特異性，不僅能調配特定的抑癌細胞，還能在腦創傷或缺血性中風發生時，迅速釋放修復因子以降低神經元死亡率。

如今，研究人員正致力於開發能直接作用於頭骨骨髓的標靶藥物，希望未來能不需跨越複雜的循環系統，即可從頭骨局部給藥，藉此更精準且高效地治療各類腦部疾病。

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