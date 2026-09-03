快訊

佀廣洋競總悄掛牌 何時登記參選議員？本人回應了

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

聽新聞
0:00 / 0:00

24.6%兒童過胖！要吃足蔬果、多運動、少3C

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
國健署3日舉行「兒童肥胖」記者會，現場有許多小朋友手舞足蹈跳舞。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
國健署3日舉行「兒童肥胖」記者會，現場有許多小朋友手舞足蹈跳舞。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「24.6%兒童過胖、6成未正確控制體重，要多運動、喝開水、少喝含糖飲料、少用3C產品，才能避免肥胖！」國健署3日召開記者會提醒說，兒童小時候肥胖會影響長大的健康狀態，「不是長大就會瘦」，建議家長可參考「85210」口訣，睡滿「8」小時、吃足「5」蔬果、3C少於「2」小時、運動「1」小時與「0」糖飲。

家長不知小孩過重

現場也邀請知名網紅「泡泡哥哥」身穿長袖黃色運動服，帶領數位小朋友跟著可愛的音樂活力唱跳。泡泡哥哥笑說，希望透過活潑有趣的運動，鼓勵孩子養成規律運動的習慣。

衛福部常務次長莊人祥指出，目前每4個國小學齡兒童就有1個過重（23.6%），且46.8%家長（3到12歲兒童）不知道小孩過重，59.1%小孩沒有正確進行體重控制，僅35%有達成每天60分鐘中等到費力運動的目標，97%學童每天沒有攝取3份蔬菜與2份水果，兒童肥胖問題要從飲食、運動、睡眠與生活環境等一一改善。

不要獎勵兒童甜點

「兒童肥胖恐提早誘發血壓、血脂異常！」國健署指出，還有脂肪肝、睡眠呼吸中止、糖尿病與代謝疾病，並增加成年後慢性疾病的風險。因此，建議家長在孩子0到2歲要有充足睡眠（1歲以下應仰睡）、2歲前不要讓孩子觀看電視與電子用品。3到6歲則是用眼30分鐘要休息10分鐘、餐前2小時不給點心，也不要以甜食或含糖飲料作為獎勵品。

另外，還有「85210」口訣：每天睡滿「8」小時、天天吃足「5」蔬果、每天3C螢幕使用少於「2」小時、每天運動「1」小時與多喝開水「0」糖飲。另外，婦女懷孕期間也要營養攝取均衡、定期產檢、適當運動，才能讓寶寶健康成長。

【更多精采內容，詳見

運動 含糖飲料 肥胖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國小每4人近1人體位超標 近半家長沒發現 國健署打破「養胖才會長高」

幼兒食品八成超加工 父母要留意鈉、糖超標

FOMO世代兒少沉迷上網遠超過運動時間 學者籲數位韌性培養

「台中有鈣讚」學童免費喝乳品 8月底再推2.0！補助對象再擴大

相關新聞

沙德爾颱風2度登陸中國 氣象署曝40年前「怪颱之王」侵台罕見巧合

沙德爾颱風今天上午6時30分第二度登陸中國大陸，相當罕見。而侵台颱風來看，歷史上登陸台灣最多次的颱風是1986年重創中南部地區的韋恩颱風，同樣歷經減弱再增強，2度登陸台灣本島。氣象署今天指出，兩個颱風皆處於大低壓帶中、缺乏明顯導引氣流，才會導致颱風出現滯留打轉的狀況。

雙颱輻合雨帶水氣突襲 北台灣今起3天豪大雨開轟、中南部下周一放晴

今天一直到周末台灣持續位在低壓帶的範圍內，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，環境不穩定，水氣偏多，容易有短暫陣雨出現，外出攜帶雨具備用。

沙德爾颱風外圍環流影響 大雨特報熱區擴大13縣市

沙德爾颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部、基隆北海岸、宜蘭、台東地區、蘭嶼、綠島及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，連日降雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

護腎不是少鹽就好 醫師推薦5大超級食物兼顧血糖血壓

香菜、苦瓜、茄子、洋蔥、大蒜這幾樣食物，有些人避之唯恐不及，但從營養角度來看，這些「挑食地獄菜」其實各有優點。腎臟科醫師洪永祥提醒，若把護腎重點放在抗氧化、血糖與血壓控制，以及減少高度加工食品，這5類蔬菜反而值得多吃。

醫院別亂當好心人！借充電線、分食物都可能出事…醫揭3原則自保

不少民眾看到他人有困難，第一時間都會想伸手幫忙，但在醫院裡，「好心」也要留意分寸。婦產科醫師沈煌彬提醒，若不了解患者病史與治療計畫，不要隨意介入，以免原本的善意反而衍生風險。

高雄午夜場電影警鈴大作 網友控「逃生門」被鎖、不見工作人員引導

高雄大遠百華納威秀影城今天凌晨近1時傳出火警警報，雖然是虛驚一場，卻有網友附上影片爆料說，疏散時沒有工作人員引導，一樓的緊急逃生口被鎖上，根本無法逃出去。業者回應，幹部第一時間已確認11樓警報器故障，並非真實火警，所以未到影廳要求疏散客人。高市工務局說，民眾反映的門不是逃生門，今日派員勘查，逃生門可以正常開啟、無阻礙逃生情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。