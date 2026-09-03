24.6%兒童過胖！要吃足蔬果、多運動、少3C

「24.6%兒童過胖、6成未正確控制體重，要多運動、喝開水、少喝含糖飲料、少用3C產品，才能避免肥胖！」國健署3日召開記者會提醒說，兒童小時候肥胖會影響長大的健康狀態，「不是長大就會瘦」，建議家長可參考「85210」口訣，睡滿「8」小時、吃足「5」蔬果、3C少於「2」小時、運動「1」小時與「0」糖飲。

家長不知小孩過重

現場也邀請知名網紅「泡泡哥哥」身穿長袖黃色運動服，帶領數位小朋友跟著可愛的音樂活力唱跳。泡泡哥哥笑說，希望透過活潑有趣的運動，鼓勵孩子養成規律運動的習慣。

衛福部常務次長莊人祥指出，目前每4個國小學齡兒童就有1個過重（23.6%），且46.8%家長（3到12歲兒童）不知道小孩過重，59.1%小孩沒有正確進行體重控制，僅35%有達成每天60分鐘中等到費力運動的目標，97%學童每天沒有攝取3份蔬菜與2份水果，兒童肥胖問題要從飲食、運動、睡眠與生活環境等一一改善。

不要獎勵兒童甜點

「兒童肥胖恐提早誘發血壓、血脂異常！」國健署指出，還有脂肪肝、睡眠呼吸中止、糖尿病與代謝疾病，並增加成年後慢性疾病的風險。因此，建議家長在孩子0到2歲要有充足睡眠（1歲以下應仰睡）、2歲前不要讓孩子觀看電視與電子用品。3到6歲則是用眼30分鐘要休息10分鐘、餐前2小時不給點心，也不要以甜食或含糖飲料作為獎勵品。

另外，還有「85210」口訣：每天睡滿「8」小時、天天吃足「5」蔬果、每天3C螢幕使用少於「2」小時、每天運動「1」小時與多喝開水「0」糖飲。另外，婦女懷孕期間也要營養攝取均衡、定期產檢、適當運動，才能讓寶寶健康成長。

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