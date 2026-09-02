學童嗅覺教育 可提升感知穩定情緒

嗅覺訓練也要列入基礎教育？現代生活中充斥各類合成香精與環境污染，導致人們辨別氣味的能力受到干擾。英國專家建議，中小學應導入「嗅覺教育」，鼓勵學童更加接觸與辨識自然氣味，不僅能擴充表達詞彙與生活認知，更有助於穩定情緒與提升身心健康。

嗅覺訓練擴張感知

《衛報》報導，英國約克大學氣味歷史學家塔利特 (Will Tullett) 指出，現代人日常接觸的物品多半經過去味或添加人工合成香精，加上環境污染問題，無形中削弱了人類的嗅覺敏感度。對此，中小學應開設嗅覺訓練課程，透過基礎教育讓學生主動運用鼻子感受世界。

事實上，透過類似品酒師前往市場聞嗅各式食材的訓練方式，學童能逐步建立豐富的氣味資料庫與詞彙量。專家補充，嗅覺與心理健康息息相關，過往研究顯示，喪失嗅覺往往伴隨著焦慮與憂鬱症狀，而增加感知氣味則能有效提升個體的幸福感。

氣味記憶連結生活

《科學新聞網》報導，人類鼻子實際上具備極為強大的氣味辨識潛力，能區分上萬億種不同的氣味組合。然而，多數人在生活中往往忽視這項感官功能，缺乏描述氣味的精準語言與信心。

儘管社會大眾常認為過去的時代較為刺鼻，但專家澄清不同時代僅是氣味特徵有所差異。因此，藉由有意識地引導與訓練，人們能重新建立感官與生活的連結，邁向更健康的感知體驗。

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