聽新聞
0:00 / 0:00
學童嗅覺教育 可提升感知穩定情緒
嗅覺訓練也要列入基礎教育？現代生活中充斥各類合成香精與環境污染，導致人們辨別氣味的能力受到干擾。英國專家建議，中小學應導入「嗅覺教育」，鼓勵學童更加接觸與辨識自然氣味，不僅能擴充表達詞彙與生活認知，更有助於穩定情緒與提升身心健康。
嗅覺訓練擴張感知
《衛報》報導，英國約克大學氣味歷史學家塔利特 (Will Tullett) 指出，現代人日常接觸的物品多半經過去味或添加人工合成香精，加上環境污染問題，無形中削弱了人類的嗅覺敏感度。對此，中小學應開設嗅覺訓練課程，透過基礎教育讓學生主動運用鼻子感受世界。
事實上，透過類似品酒師前往市場聞嗅各式食材的訓練方式，學童能逐步建立豐富的氣味資料庫與詞彙量。專家補充，嗅覺與心理健康息息相關，過往研究顯示，喪失嗅覺往往伴隨著焦慮與憂鬱症狀，而增加感知氣味則能有效提升個體的幸福感。
氣味記憶連結生活
《科學新聞網》報導，人類鼻子實際上具備極為強大的氣味辨識潛力，能區分上萬億種不同的氣味組合。然而，多數人在生活中往往忽視這項感官功能，缺乏描述氣味的精準語言與信心。
儘管社會大眾常認為過去的時代較為刺鼻，但專家澄清不同時代僅是氣味特徵有所差異。因此，藉由有意識地引導與訓練，人們能重新建立感官與生活的連結，邁向更健康的感知體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。