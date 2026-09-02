快訊

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

特納斯接任蘋果執行長！首日預告「發表會將非常精彩」 X帳號首發吸4千萬點閱

聽新聞
0:00 / 0:00

學童嗅覺教育 可提升感知穩定情緒

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
英國專家建議，中小學應導入「嗅覺教育」，鼓勵學童更加接觸與辨識自然氣味。Photo by Elly Johnson on Unsplash under C.C License
英國專家建議，中小學應導入「嗅覺教育」，鼓勵學童更加接觸與辨識自然氣味。Photo by Elly Johnson on Unsplash under C.C License

嗅覺訓練也要列入基礎教育？現代生活中充斥各類合成香精與環境污染，導致人們辨別氣味的能力受到干擾。英國專家建議，中小學應導入「嗅覺教育」，鼓勵學童更加接觸與辨識自然氣味，不僅能擴充表達詞彙與生活認知，更有助於穩定情緒與提升身心健康。

嗅覺訓練擴張感知

衛報》報導，英國約克大學氣味歷史學家塔利特 (Will Tullett) 指出，現代人日常接觸的物品多半經過去味或添加人工合成香精，加上環境污染問題，無形中削弱了人類的嗅覺敏感度。對此，中小學應開設嗅覺訓練課程，透過基礎教育讓學生主動運用鼻子感受世界。

事實上，透過類似品酒師前往市場聞嗅各式食材的訓練方式，學童能逐步建立豐富的氣味資料庫與詞彙量。專家補充，嗅覺與心理健康息息相關，過往研究顯示，喪失嗅覺往往伴隨著焦慮與憂鬱症狀，而增加感知氣味則能有效提升個體的幸福感。

氣味記憶連結生活

科學新聞網》報導，人類鼻子實際上具備極為強大的氣味辨識潛力，能區分上萬億種不同的氣味組合。然而，多數人在生活中往往忽視這項感官功能，缺乏描述氣味的精準語言與信心。

儘管社會大眾常認為過去的時代較為刺鼻，但專家澄清不同時代僅是氣味特徵有所差異。因此，藉由有意識地引導與訓練，人們能重新建立感官與生活的連結，邁向更健康的感知體驗。

【更多精采內容，詳見

情緒 教育 氣味

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

股價跌停、心情也跌停？心理師教4招「急救」：第一件事先關掉看盤APP

灃食啟動蔬食教室　以料理實作推動飲食教育

圓圓迎22歲生日！保育員做「蔬果列車」蛋糕慶生 高齡照護成挑戰

常與AI對話恐機器化 憂危害社交能力

相關新聞

超強聖嬰發展中 今年颱風生成22個歷年第3多、秋颱影響機率下降

強聖嬰持續發展，甚至不排除成為「超強聖嬰」。氣象署統計，今年颱風生成總數達22個，創歷年來第3多，光是七、八月颱風數就14個，比氣候平均值多出近5個。但受台灣附近的反氣旋式環流作用，預計秋颱影響台灣機率將較低，且多會以較南或東邊北轉路徑通過，不過仍需留意秋颱與東北季風的共伴效應。

沙德爾外圍環流大雨至周五！專家曝颱風警報機率 估這天整體降雨趨緩

沙德爾颱風已經來到東沙島附近海域，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，速度開始減慢，預估未來將逐漸往北偏轉，朝向廣東東部沿岸靠近。明天接近廣東沿岸，後續可能登陸，或沿著廣東近海轉向西北西到偏西方向移動，接近港澳地區。

北半球6颱共存 賈新興：沙德爾朝海峽再轉廣東登陸、科羅旺周末襲沖繩

聖嬰現象發展中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，北半球6颱共存，聖嬰發展助陣。沙德爾朝台灣海峽進逼，轉向廣東汕頭登陸。周日起，偏東北風，北台涼雨增、南部雨減。

1張圖看全台8月累積雨量 南部紫到發黑 粉專：相當少見

西南風水氣狂灌，南部雨勢下不停。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，低壓渦旋頻擾，西南風持續輸送大量水氣，8月的南部幾乎就是雨、雨、還是雨。好不容易停一下，沒多久又開始下，累積雨量相當驚人。屏東山區多處測站累積雨量突破1800毫米，其中，大漢山更超過2500毫米。

十個乩童九個假！命理師怒揭騙錢手法：遇2種行為別相信

乩童是傳統民俗信仰中，替信徒請神、問事、占卜的靈媒。相傳在進行儀式時，神明會降駕附身，透過乩童傳達旨意、替信徒指點迷津。不過，若遇上假乩童，不僅問題沒解決，還可能因此損失錢財。命理師江柏樂就直言「很討厭假乩童」，並分享辨別真假的方法。

「公主」為何不來？業者分析4隱憂

「公主郵輪」宣布全面退出深耕十三年的台灣市場，甚至連亞太佈局都縮編到僅剩新加坡及日本。專家分析，台灣郵輪市場看似熱絡，但本質問題不少，包含旅客消費習慣不符郵輪公司期待、法規制度嚴格、航線過度集中及定價高昂等四大隱憂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。